Суд впервые отменил сделку по продаже «недружественной» компании российскому бизнесу

Российский суд признал недействительной сделку между российским бизнесменом и «дочкой» компании из «недружественной» Германии. Это первый публичный случай, когда суд принимает такое решение.

Суд впервые отменил сделку по продаже «недружественной» компании из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии. Это первый публичный случай, когда российский суд принимает такое решение, отмечает Forbes.

Строительная компания «ООО «Бауэр технология», принадлежавшая немецкой Bauer Spezialtiefbau, в августе 2022 г. продала землю и недвижимость индивидуальному предпринимателю Руслану Прудникову. В конце того же года компания, в которой поменялось руководство, обратилась в Арбитражный суд МО с требованием признать сделку недействительной. Апелляционный суд поддержал истца. 16 октября кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа подтвердила отмену сделки. Прудников должен возвратить «Бауэр технологии» имущество, а компания — вырученные за него 130 млн руб.

В иске в качестве одного из оснований для признания сделки недействительной компания указала отсутствие разрешения правкомиссии. «Бауэр технология» за получением разрешения действительно не обращалась, следует из судебных материалов. Это сделал Прудников в конце октября 2022 г., за день до того, как прошла госрегистрация перехода права собственности на спорное имущество.

В феврале 2023 г. представитель Минфина ответил ИП, что тот не является надлежащим заявителем. До этого, в середине декабря 2022 г., Росреестр в ответ на запрос представителя «Бауэр технологии» указал на неправомерность сделки и инициировал проведение служебной проверки. Три дня спустя «Бауэр технология» подала иск к Прудникову.

Другим доводом в иске стало то, что сделка совершена по заниженной цене: убыток от продажи спорного имущества превысил 35 млн руб. и составил более 89 млн руб., исходя из его рыночной стоимости. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и развернул сделку.

Суд пришел к выводу, что расчеты по сделке, в соответствии с требованими указа президента, должны были осуществляться с помощью счета типа С, а Прудников перечислил деньги на обычный корсчет «Бауэр технологии». Представители «Бауэр технологии» в суде не представили бесспорных доказательств совершения сделки на заведомо и значительно невыгодных для себя условиях. Теперь Прудников намерен опротестовать решение в Верховном суде, сообщил юрист фирмы FSI Legal Геннадий Сумовский. На обжалование у него есть около двух месяцев.

Напомним, указами президента предусмотрена необходимость получения разрешения правкомиссии практически на любые сделки, совершаемые с «недружественными» лицами, в том числе подконтрольными им российскими компаниями, рассказывал DK.RU. Практика оспаривания сделок, совершенных без разрешения правкомиссии, только начинает развиваться, и можно ожидать большего числа подобных дел в будущем.

Тем не менее пока в российском законодательстве прямо не предусмотрена ответственность за совершение сделок с «недружественными» иностранцами без разрешения правкомиссии, но нарушение этого требования влечет недействительность сделки, что прямо следует из общих положений Гражданского кодекса.