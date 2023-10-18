ВТБ ведет переговоры об инвестициях в уральскую IT-компанию Naumen

Группа ВТБ заинтересовалась разработчиком ПО, который, в свою очередь, планирует привлечь несколько миллиардов рублей в рамках pre-IPO-раунда.

Уральская компания Naumen разрабатывает ПО для бизнеса и госсектора. По мнению аналитиков, спрос на решения таких отечественных разработчиков будет расти, а IPО в сложившихся условиях — один из немногих способов привлечения капитала.

О том, что Группа ВТБ заинтересовалась уральским разработчиком ПО, сообщает Forbes, ссылаясь на собственный источник на венчурном рынке. Речь идет о тестировании и покупке ПО, разработанного Naumen.

ВТБ в рамках своего акселератора протестировал систему для высоконагруженных контакт-центров от разработчика Naumen. По итогам испытаний мы решили внедрить их интеллектуальную коммуникационную платформу для работы своего контакт-центра. Технология полностью заместит программы ушедших с рынка западных производителей и гарантирует стабильную техподдержку контакт-центра. Перевод специалистов ВТБ на новое ПО начнется в 2024 г. В настоящее время у компании нет планов по покупке компании, — прокомментировал информацию представитель ВТБ.

Тот же источник сообщил изданию, что группа Naumen инициировала подготовку к pre-IPO-раунду, планируя привлечь несколько миллиардов рублей инвестиций. Для организации этой сделки и последующего выхода на биржу Naumen привлекала финансиста Дмитрия Медведко.

Два года назад Naumen уже готовилась выйти на публичный долговой рынок: в декабре 2021 г. Московская биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых неконвертируемых облигаций ООО «Наумен Консалтинг». В сообщении компания указала, что объем программы — 10 млрд руб., а срок действия программы — 10 лет.

В Naumen отказались от комментариев.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге прошел финал студенческого IT-фестиваля, на котором компания Naumen была в числе участников. Александр Давыдов, основатель, генеральный директор, председатель Совета директоров Naumen, выступая перед журналистами, заявил, что Екатеринбург является одной из столиц IT-индустрии в России. Он также отметил, что основал компанию в Екатеринбурге, но, проработав какое-то время в Москве, вернулся в столицу Урала, потому что здесь сложилась особая культура бизнеса, позволяющая ему развиваться лучше, чем в других городах.

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