Крематория на Химмаше не будет. Областной суд оставил в силе решение районного суда

Компания «Апельсин-С», организатор первого в Екатеринбурге частного крематория, не согласилась с решением суда о запрете его работы, подала на апелляцию, но суд оставил решение неизменным.

Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, запретившего эксплуатацию нежилого здания на Химмаше в качестве крематория. Об этом сообщает «Ъ-Урал». Апелляцию на решение суда первой инстанции подавало ООО «Апельсин – С», которое хотело оборудовать частный крематорий на месте похоронного бюро «Габбро» на улице Димитрова, 72.

В июне этого года суд удовлетворил требования граждан. Компании «Апельсин-С» не только запретили эксплуатировать здание качестве крематория, но и обязали его либо снести, либо привести объект первоначальный вид до 29 декабря 2024 г. Суд отметил, что организацией похоронного дела могут заниматься только органы местного самоуправления, а решения чиновников о создании места погребения на участке на Химмаше не принималось.

Суд установил, что здание крематория возведено в обход процедур, предусмотренных законодательством, и является самовольной постройкой. ООО «Апельсин – С» построило здание гаража для уборочной техники, а затем изменило назначение строения без разрешения,— отметили в пресс-службе.

Компания с решением не согласилась, обжаловав его в областном суде, однако судебная коллегия по гражданским делам апелляцию не удовлетворила.

Напомним, конфликт, связанный с открытием первого частного крематория в Екатеринбурге, длится больше года. В октябре 2022 г. в Чкаловский райсуд обратились собственники домов, находящихся рядом со зданием будущего крематория, выступив против реализации проекта. Его авторы утверждали: они не правы.

Первый частный крематорий в Екатеринбурге собирались открыть на месте похоронного бюро «Габбро» (ул. Димитрова, 72). Чиновники мэрии говорят, что не выдавали на него разрешение. Позиция авторов проекта частного крематория заключается в следующем:

Истцы утверждают: Роспотребнадзор выдал отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект. Это не так. У нас на руках есть положительные заключения и Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области, и регионального Управления Роспотребнадзора.

Истцы утверждают: крематорий будет хоронить прах. Это не соответствует действительности. Крематорий является местом предоставления услуги кремации, а не местом погребения. После выдачи урны близким участие крематория в процессе погребения прекращается, семья может выбрать любое место для упокоения.

Юридических препятствий для размещения крематория на этом месте нет, поскольку статус участка — земля категории СО-3. Возведенный ранее гараж был законен, а на последующее строительство на участке крематория отдельного разрешения не требовалось. Это подтверждено представленным в суде письмом из Министерства строительства Свердловской области.

Инициаторы проекта отмечают: до 2022 г. разрешения на строительство выдавал Минстрой. Сейчас эти полномочия возвращены администрации Екатеринбурга. В марте они подали в мэрию заявление на выдачу разрешения на начало работ.

Напомним, что крематорий строит компания «Апельсин-С» Анатолия Глухова. Его называют королем городской «похоронки» и выходцем из ОПС «Уралмаш».

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