Сбежавший топ-менеджер «Роскосмоса» заочно арестован за хищение более 600 млн руб.

Менеджер и его команда обвиняются в хищении средств в особо крупном размере, выделенных «Роскосмосом» на реконструкцию стендовой базы по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков заочно арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Владимира Мешкова в РФ из-за границы, где мужчина скрывается в настоящий момент, пишет «Коммерсант».

Основания для привлечения к уголовной ответственности Владимира Мешкова, а также исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству Алексея Бородина появились у следствия еще весной 2019 г. Основанием для расследования стали материалы проверки Генпрокуратуры, выявившей махинации при исполнении контракта между НИЦ РКП и подрядчиком, которым выступало ООО «Москапстрой». Речь идет о реконструкции стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Всего из бюджета на эти работы было выделено 3,2 млрд руб., из которых около 1 млрд руб. было похищено.

В надзорном ведомстве полагают, что именно Бородин и Мешков способствовали реализации криминальной схемы. Из 1,5 млрд руб., полученных «Москапстроем», практически сразу после победы в конкурсе более 1 млрд руб. оказалось на счетах фирм, «имевших признаки фиктивности». Оттуда они, по версии следствия, ушли контрагентам. «Москапстрой», в феврале 2020 г. признанный банкротом, как установили следователи, выполнил лишь 3% работ, израсходовав на них всего 53 млн руб.

Позже стало известно, что с помощью менеджеров «Роскосмоса» «Москапстрой» оказался единственным участником закрытого тендера. При этом к участию в конкурсе ООО допустили в нарушение закона «О контрактной системе...», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения госзаказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке фальшивую банковскую гарантию.

В ноябре 2018 г. Алексей Бородин и Владимир Мешков уволились из «Роскосмоса», а в марте 2019 г. заняли соответственно должности начальника и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в ПФО. После интереса, проявленного к нему СКР, Мешков в 2021 г. уволился оттуда, а потом и вовсе исчез. Бородин ушел из полпредства еще раньше.

С 14 по 16 июля 2021 г. по ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а также нескольких руководителей фирм, задействованных, как считают в СКР, в выводе денег. Всем им, помимо изначально вмененного мошенничества, в мае 2022 г. инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Скрывшийся от следствия гендиректор и второй соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков, заключивший 20 договоров на сумму более 1 млрд руб., был арестован заочно в ноябре 2021 г.

С ролью в этой истории тогдашнего топ-менеджмента «Роскосмоса» следствие долго не могло определиться. Лишь в апреле 2022 г. компанию коммерсантам в СИЗО составил экс-заместитель директора департамента строительства «Роскосмоса» Максим Мамсуров. По некоторым данным, именно он якобы завизировал перечисление бюджетных средств на счета «Москапстроя». Сейчас обвиняемый Мамсуров и остальные фигуранты завершают ознакомление с материалами дела. Нанесенный ими ущерб следствие скорректировало до 600 млн руб.

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