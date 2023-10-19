«Это потребность времени»: депутаты предложили лечить кадровый голод детским трудом

Депутаты поправляют Трудовой кодекс. Промышленное производство играет важную роль в экономике и обеспечивает оборону, труд подростков — насущная необходимость в современных экономических реалиях.

Депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет «на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии», пишет Коммерсантъ. Проектом предусмотрено полноценное трудоустройство несовершеннолетних на предприятия, где они проходили практику, после получения среднего профессионального образования. С инициативой выступил Татарстан. Его поправки в Трудовой кодекс (ТК) РФ встретили широкую поддержку в других регионах.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) подчеркнул, что речь идет в том числе о работе подростков на оборонных предприятиях. «Это потребность времени, — поддержал он инициативу. — Сегодня студенты без практики на рынке труда не так востребованы, как те, кто получает практику во время учебы». Кроме того, к таким решениям подталкивает кадровый голод, считает депутат:

То же самолетостроение, концерн «Калашников» — везде нехватка кадров. Берут пенсионеров, которые уже не выдерживают и уходят. У нас нехватка своих сварщиков. Везем из Узбекистана. Работать порой более безвредно, чем находиться на улице. Конечно, подростков к опасным работам следует допускать лишь с наставником, при наличии образования и соблюдения всех правил труда. Лично я буду поддерживать этот законопроект. Надо идти в ногу со временем.

В правовом управлении Госдумы напомнили, что, согласно Конституции, «в России как правовом социальном государстве охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7), материнство и детство находятся под защитой государства (ст. 38)». Ст. 265 ТК РФ пока запрещает использовать труд несовершеннолетних на работах с вредными и/или опасными условиями, а также на подземных работах и там, где можно причинить вред их здоровью и нравственному развитию.

Также использовать детский труд запрещает международное право (в том числе Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка). И закон не разрешает заставлять несовершеннолетних переносить тяжести выше установленной нормы.

Но в аппарате Совета Федерации отметили, что концепция законопроекта «не вызывает правовых замечаний». А вице-спикер верхней палаты Инна Святенко сказала, что «предлагаемые изменения, безусловно, заслуживают внимания». Инициативу Татарстана поддержал ряд законодательных собраний регионов. Документ направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ.

Как отмечают авторы поправок, в примечании к перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда при прохождении практики студенты, достигшие 16 лет, могут находиться на работах, включенных в перечень, не больше четырех часов в день. Но такое разрешение не касается работ на высоте, верхолазных, взрывоопасных, подземных и подводных работ:

Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда. Однако установления ст. 265 ТК РФ носят императивный характер. В связи с этим Госсовет призывает устранить противоречия в федеральных нормативных правовых актах, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Профильная комиссия совета законодателей предложила Госсовету Татарстана доработать проект и внести в Госдуму.

Ранее DK.RU рассказывал, что промышленные предприятия России в июле 2023 г. зафиксировали рекордный уровень нехватки кадров. Согласно опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), 42% компаний заявили о том, что у них некому работать. При этом 72,5% российских компаний стараются удержать работников за счет повышения зарплаты на фоне кадрового голода и низкой безработицы.