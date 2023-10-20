Вновь зарегистрированный в Екатеринбурге союз требует отставки заместителя Орлова

В движение объединились владельцы нестационарных торговых объектов города. Они подписали открытое обращение к главе администрации с целым рядом условий и требований.

Владельцы нестационарных торговых объектов Екатеринбурга зарегистрировали движение «Союз нестационарных торговых объектов (НТО)». Возглавит его, вероятнее всего, бывший депутат городской думы от КПРФ Роман Ступников, пишет 66.RU.

Учредительное собрание прошло 19 октября в торговом центре «Европа». На нем представители бизнеса подписали открытое обращение к главе Екатеринбурга Алексею Орлову, в котором просят об отставке его профильного заместителя Дмитрия Ноженко. Документ уже подписали 75 человек, сбор подписей продолжается, передать документ в мэрию планируют 23 октября.

В обращении перечислен ряд проблем в работе городской администрации, в том числе последовательное сокращение мест размещения НТО и вытеснение с рынка добросовестных предпринимателей; снижение количества выявляемых и выносимых незаконных киосков, в то время как фактическое размещение незаконных НТО стало расти; снижение количества проводимых аукционов на право заключения договора на размещение НТО; избирательный подход к вопросу удовлетворения или отказа в удовлетворении об изменении назначения или площади НТО.

В обращении выдвинуты требования о:

исполнении нормативно установленных обязанностей по проведению аукционов на право заключения договоров по размещению НТО;

оценке фактического воздействия действующих муниципальных правовых актов в сфере регулирования нестационарной торговли на предмет исключения имеющихся коррупционных рисков;

прекращении практики неравного отношения к субъектам предпринимательской деятельности в сфере НТО со стороны уполномоченных органов администрации Екатеринбурга;

немедленной отставке заместителя главы Екатеринбурга Дмитрия Ноженко (курирует сферу нестационарной торговли).

Также бизнесмены указали на переплаты в бюджет города: 150 млн руб. за право работать в Екатеринбурге. В планах у предпринимателей второе обращение к администрации, в котором они попросят вернуть эти средства и «пустить их на оплату дальнейших периодов». Если на обращения в мэрии не отреагируют, представители организации готовы идти в суд. Они уверены, что отказ от исполнения перечисленных требований будет «способствовать дальнейшему сползанию рынка нестационарной торговли в серую зону».

Отметим, сейчас сотрудники прокуратуры проверяют работу комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, уже выявлено несколько нарушений, в том числе переплата за право работать в городе от владельцев киосков, ларьков и точек со стритфудом.

Напомним, в феврале этого года заявлялось, что администрация города будет заниматься ликвидацией киосков в Екатеринбурге весь год. Тогда сообщалось о минимум 110 незаконно установленных нестационарных торговых объектах. Алексей Орлов заявлял ранее, что все они будут ликвидированы до конца марта, но на этом работа не завершится.

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