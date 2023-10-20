К 2025 г. отечественные IT-компании займут 90% рынка. И пойдут на экспорт

Российские решения в разработке ПО уже заинтересовали страны Африки и Азии, считает сервис Google Trends. Вскоре у России появится шанс встать в один ряд с условными Huawei и Lenovo.

В течение ближайших двух-трех лет 90% IT-рынка займут исключительно отечественные игроки. Выход на другие рынки для них вполне возможен уже к 2025 г., рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев в интервью Российской газете:

Увеличение экспорта вполне вероятно, пусть даже не за счет европейского рынка. Есть же восточные, азиатские страны и, наконец, африканские рынки. Высокий интерес стран Африки к нашим технологиям и софту отмечает и сервис Google Trends.

По данным аналитического центра IVA Technologies, за год объем рынка универсальных корпоративных коммуникаций в России увеличится с 25 до 33 млрд руб., на треть растет российский рынок средств для видеоконференций (ВКС) — с 10 до 13 млрд руб. Преимущественно — за счет роста отечественных разработок и поставок. Российские разработки уже способны заменить Cisco, ZOOM, Microsoft Teams, Avaya и другие иностранные решения.

Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский делает ставку на то, что контроль доли внутреннего рынка в 90% вполне реалистичен в перспективе до 2030 г. Все будет зависеть от темпов возрождения отечественной микроэлектронной промышленности, которая сегодня растет с темпом около 4%. По словам доцента ДМиИ ФГОБУ Финансового Университета при Правительстве Михаила Хачатуряна, сегодня наиболее заметен результат импортозамещения в сфере операционных систем, где доля отечественных разработок без привлечения зарубежного софта составляет 84%:

Что касается оборудования, которое производится в России и из российских комплектующих, то его доля хоть и выросла за последние полтора года почти втрое, но пока в целом по рынку колеблется в диапазоне 45-55%, при этом тенденция к росту весьма устойчивая.

Эксперты сходятся в том, что выйти на зарубежный рынок будет непросто, но, тем не менее, у российских игроков в ближайшие годы будет шанс встать в один ряд с Huawei и Lenovo. Правильнее будет выходить кооперациями, комплексной дистрибьюцией нашего ИТ-ландшафта, считает Иодковский:

Если мы сформируем экспортного дистрибьютора, который обеспечит в дружественных странах продвижение продаж и поддержку нашего экспорта, то сможем конкурировать с другими игроками рынка за рубежом. В 2023 г. доля отечественных IT-технологий в России впервые превысила зарубежные: так, с 2022 г. доля российских средств для корпоративных видеоконференций (ВКС) выросла с 34 до 60%, а зарубежных снизилась с 66% до 40%.

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