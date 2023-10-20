Компания «Новая мода», бывшая до событий 2022 г. сетью магазинов Zarа, собирается шить новые коллекции на территории РФ. Производством займется принадлежащая ей фэшн-cеть Maag.

Компания «Новая мода», пришедшая в Россию на место Zara, ведет переговоры с российскими швейными фабриками о локализации производства одежды для свой фэшн-cети магазинов Maag, рассказал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Новая мода» за несколько недель развернула на площадях ушедших брендов новые торговые сети Maag, Dub, Ecru, Vilet:

Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в России. Открытие новых магазинов подняло трафик торговых центров, где они расположены. Насколько я знаю, сейчас «Новая мода» поступательно развивается дальше и ведет переговоры со швейными фабриками о локализации в России производства коллекций.

В Maag заявили, что в соответствии с решением подкомиссии для компании в 2023 г. установлен ключевой показатель эффективности в виде открытия не менее 240 магазинов в стране.

В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex договорилась о продаже АО «Новая Мода» ближневосточной инвестиционной компании Daher Group. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России 30 марта одобрила сделку по продаже испанским ритейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупателем выступила компания Fashion And More Management DMCC с офисом в ОАЭ.

Российские производители одежды начали переносить пошив своих коллекций в страны СНГ: Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и другие. В частности, это коснулось фабрик «Снежная королева», Melon Fashion Group (владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio, рассказывал DK.RU.