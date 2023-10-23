В 2024 г. Екатеринбург примет еще один крупный строительный форум. Что о нем известно?

Осенью следующего года в ЭКСПО планируют провести Большую строительную неделю — к ежегодному форуму 100+ добавится Международный строительный чемпионат.

Екатеринбург станет четвертым городом, где пройдет Международный строительный чемпионат. Его учредителями выступают Минстрой России и ГК «Росатом». Организаторы позиционируют его как будущие «Олимпийские игры по промышленному строительству».

Чемпионат проходит с 2021 г. — тогда он состоялся в Сочи. В 2022 г. мероприятие прошло в Казани, а на прошлой неделе — в Санкт-Петербурге. В программе предусмотрены соревнования по профессиональному мастерству, а также деловая программа. В этом году в соревнованиях приняли участие более 1,5 тыс. участников (представителей компаний, студентов, школьников) и технических экспертов. В рамках деловой программы прошло более 100 мероприятий. Всего форум посетили около 14 тыс. человек. Также сообщается, что в этом году в чемпионате приняли участие представители 13 стран.

На церемонии закрытия в минувшую пятницу министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин передал флаг отраслевого мероприятия первому заместителю губернатора Алексею Шмыкову. Как сообщили в департаменте информполитики, наш регион выбрали по результатам конкурсного отбора, заявка была отправлена по инициативе главы региона.

У нас обширнейший опыт проведения крупных форумов. Мы в один год провели международную промышленную выставку ИННОПРОМ, форум и выставку 100+ TechnoBuild, Международный фестиваль университетского спорта и 300-летие Екатеринбурга. Сегодня мы обсуждаем возможность проведения на Среднем Урале в 2024 г. Большой строительной недели в ЭКСПО. Она объединит в себе форум 100+ и чемпионат строительных профессий. Это даст синергетический эффект. Разработаем большую насыщенную международную программу, — отметил Алексей Шмыков.

Ранее DK.RU сообщал, что в начале октября Международный строительный форум и выставка 100+TechnoBuild прошли в Екатеринбурге в 10-й раз. Главными темами стали строительство, эксплуатация уникальных зданий и сооружений, энергоэффективность и безопасность, «зеленое» строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование. Особое внимание было уделено теме импортозамещения и локального производства материалов и технологий. В мероприятии приняли участие 25 тыс. человек.

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