«Никогда у горожан не было такого выбора». Урал заваливают жильем. А как с продажами?

Застройщики готовят очередные амбициозные проекты: «Новый Академ», район за вокзалом от федерального мастодонта, новая жизнь «Большого Урала» и выход уральцев на Волгу. Деньги будут — банкиры в деле.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Еще больше новостроек: в Екатеринбурге вырос индекс кранов

Уральская палата недвижимости (УПН) представила результаты ежеквартального мониторинга всех строящихся жилых домов Екатеринбурга. В исследовании отражен, в частности, индекс кранов — показатель, отслеживающий количество башенных кранов, установленных на стройплощадках жилых домов (без учета остановленных строек). Он является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

По данным УПН, индекс кранов в Екатеринбурге быстро растет: в третьем квартале 2023 г. он достиг отметки в 177 штук. Еще весной 2023 г. на жилых стройках в Екатеринбурге работало 149 кранов.

В течение последнего квартала девелоперы продолжали выводить на рынок новые проекты, наращивая конкуренцию. За последний квартал число работающих кранов выросло на 20 штук или на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 17%, — отмечает глава аналитической службы УПН Михаил Хорьков.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, летом 2023 г. объем предложения на рынке новостроек превысил отметку в 50 тыс. квартир. Никогда ранее у покупателей Екатеринбурга не было такого широкого выбора на первичном рынке. Предложение стало более дифференцированным как в территориальной, так и в качественной плоскости. Число ДДУ в августе превысило 4,5 тыс. сделок — еще один максимум. В начале осени повышенный спрос сохранился.

После любого ажиотажа случается спад, но текущие темпы продаж позволяют выйти на исторический рекорд по итогам года. Условия кредитования на рынке жилья меняются, но у первичного рынка по-прежнему очень много привилегий. И пока они продолжают двигать цены к следующим рекордам, — подчеркивает Михаил Хорьков.

Напомним, что Екатеринбург находится в «середнячках» по срокам реализации новостроек среди городов России. Девелоперам потребуется 2 года и 7 месяцев, чтобы найти покупателей на то, что строится сейчас.

Застройщики будут согласовывать внешний вид зданий с мэрией

Девелоперы начнут согласовывать облик новостроек с администрацией Екатеринбурга. Об этом на форуме 100+ TechnoBuild сообщила замначальника Главархитектуры Марина Мацкова. Новация вводится с 2024 г., на первом этапе согласование коснется трех параметров: виды стройматериалов; возможность размещения инженерных конструкций; подсветка фасадов.

Заявлено, что соответствующие нормы и требования будут включены в Правила землепользования и застройки. Их действие будет распространяться не только на жилье, но и на ТЦ, БЦ, магазины, гостиницы, паркинги.

Напомним, что с 1 сентября 2023 г. вступило в силу постановление правительства РФ о правилах согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) зданий. Они касаются:

объемно-пространственных характеристик (размер, форма, месторасположение домов);

архитектурно-стилистическим характеристик (элементы фасада);

цветовых решений;

отделочных и строительных материалов;

размещения технического и инженерного оборудования;

подсветки фасадов.

В соответствии с постановлением местные власти должны определить территории, где потребуется согласование облика зданий, и сформулировать требования.

Ранее DK.RU сообщал, что мэрия Екатеринбурга передаст планирование строек своей структуре, исключив из цепочки частников.

На юге Екатеринбурга появится «Новый Академ»

До 2035 г. на юге Екатеринбурга, по соседству с микрорайоном Солнечным появится Горнощитский район. Проект района на форуме 100+ TechnoBuild презентовала ГК «КОРТРОС». Заявлено, что площадь Горнощитского составит 804 га. На ней планируют построить 3,7 млн кв. м жилья, зрелищный и спортивный центр, многопрофильную городскую больницу, университетский кампус с образовательным центром и технопарк. В новый район смогут заехать более120 тыс. человек.

Главной рекреационно-туристической достопримечательностью Горнощитского станет парк вдоль реки Шиловки. Он пройдет через весь район и обеспечит связь между двумя крупными лесопарковыми зонами. Жилая застройка будет связана с парком сетью скверов и бульваров. Авторы концепции рассчитывают, что со временем на основе Горнощитского будет сформирован девятый административный район Екатеринбурга. Поэтому в проекте предусмотрена административная застройка.

Отметим, что ГК «КОРТРОС» с 2006 г. реализует в Екатеринбурге масштабный проект комплексного освоения территории Академический. Девелопер осваивает территорию в 1300 га, на которой возводят 9 млн кв. м жилья, еще 4 млн кв. м займут объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. В 2021 г. Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга.

Первый в РФ. Уральский девелопер привез на свой завод уникальное оборудование

На заводе компании «Атомстройкомплекс» монтируют новую автоматизированную линию, уникальную для страны — станок по производству сварных каркасов треугольного сечения для зданий и сооружений в России устанавливается впервые. Производственная мощность оборудования составит до 14 погонных метров в минуту (в зависимости от характеристик продукции), сообщили в «АТОМе».

И добавили: автоматизированная линия изготовлена по индивидуальному заказу для завода «Берит». Для ее установки введен в эксплуатацию дополнительный производственный цех площадью 2,5 тыс. кв. м. В дальнейшем здесь планируют установить еще несколько новых станков, увеличив производственные мощности и ассортимент выпускаемой продукции. Предварительно специалисты компании «Атомстройкомплекс» лично посетили завод-производитель в Китае, оценили конструкторское бюро и качество выпускаемых станков.

Треугольные каркасы востребованы и широко применяются как при строительстве многоэтажных зданий и сооружений, так и при строительстве частных домов. Завод «Берит» отгружает продукцию не только на стройплощадки компании «Атомстройкомплекс», но и большому количеству внешних заказчиков. Так что новая линия будет загружена сразу после ввода в эксплуатацию, — отметил Валентин Третьяков, управляющий директор компании «Атомстройкомплекс-Промышленность».

Отметим, что в структуру крупнейшего уральского строительного холдинга входит несколько заводов по выпуску строительных материалов. Предприятия регулярно модернизируются, в том числе в рамках национального проекта «Повышение производительности труда».

Также компания, ориентируясь на потребности региона в стройматериалах, открывает новые производства. Так, в 2021 г. был введен завод по производству цемента, а не так давно стартовало строительство подразделения по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков) мощностью 400 тыс. кубометров в год. Оба предприятия входят в современный кластер эко-производства в Сысертском городском округе.

В регионе поставят новый бетонный завод

Компания «Сима-ленд» построит в Свердловской области завод по производству собственного бетона. Предприятие появится в районе села Патруши, строительство начнется 15 октября. Запуск производства запланирован на декабрь текущего года, сообщает E1.RU.

В самом строительстве очень необходим бетон, в первую очередь для снижения себестоимости собственного строительства. Качество выпускаемой продукции мы проверяем в лаборатории, снабженной всем необходимым оборудованием. Выпускать будем разномарочные бетоны, а также кладочные растворы, — рассказал заместитель гендиректора компании «Сима-ленд».

В месяц завод планирует выпускать до 20 000 кубометров продукции. Производство будет экологичным.

Напомним, что в Свердловской области также началось строительство завода по производству тротуарной плитки. Речь о предприятии «Поревит» в ОЭЗ «Титановая долина». Завершение строительства и запуск производства запланированы на 2025 г. Ежегодно предприятие будет выпускать более 900 тыс. кв. м тротуарной плитки. Продукцию планируют поставлять в Свердловскую и Челябинскую области, а также в Пермский край. Проект реализует компания «Выбор-КСM Екатеринбург» (входит в зарегистрированный в Тюмени холдинг «Партнер»).

Гостиницу «Большой Урал» ждет большая перестройка

Уральский девелопер Prinzip займется восстановлением конструктивистской гостиницы «Большой Урал» в центре Екатеринбурга. Об этом на форуме 100+ TechnoBuild рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину глава строительной компании Геннадий Черных. Он подчеркнул, что в Екатеринбурге большая коллекция архитектурного авангарда, но здания обветшали.

Мы хотим сделать авангард-центр «Большой Урал» — многофункциональный общественный центр, — пояснил Черных.

Ирек Файзуллин ответил, что знает о гостинице «Большой Урал» и в советское время даже останавливался в ней.

Отметим, что гостиница была построена в начале 30-х годов XX века по проекту свердловских архитекторов Владимира Смирнова и Сергея Захарова. В начале 40-х ее внешний вид был изменен, фасад по проекту Моисея Рейшера преобразовали с применением элементов неоклассики. В годы Великой Отечественной войны в гостинице располагались эвакуированные мастерские нескольких московских архитекторов, труппа МХАТа с семьями, артисты театра оперы и балета им. Кирова. В 2017 г. гостиница «Большой Урал» впервые прошла классификационные процедуры, получив две звезды.

Добавим, что в Екатеринбурге до конца года должны стартовать работы по реконструкции еще одной знаковой для города гостиницы, «Исеть». Реконструкция объекта, признанного памятником конструктивизма, завершиться к 2028 г.

Земли в Завокзальном районе застроит крупный федерал

Жилой квартал в Завокзальном районе Екатеринбурга возведет группа «Самолет». Площадка передана девелоперу по результатам аукциона по программе комплексного развития территорий. Согласно планам, на 1,8 га появится более 31 тыс. кв. м жилья комфорт–класса, будут расселены семь ветхих и аварийных домов. Расселение начнется в ноябре этого года, к стройке планируется приступить следующей осенью, пишет «РБК Екатеринбург».

Первый проект группы в Екатеринбурге — три дома переменной высотностью по 13-33 этажа, в которых будет размещено 739 квартир средней площадью 43 кв. м. Также проект включает в себя встроенно-пристроенный детский сад и коммерческие помещения на 1,3 тыс. кв. м на первых этажах домов. Около четверти выделенной под проект территории отдадут под озеленение, будут оборудованы детские и спортивные площадки и зоны отдыха.

Напомним, группа компаний «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере девелопмента. Она входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе по объемам текущего строительства и второе в РФ.

Власти готовы подключить девелоперов к эксплуатации уральских супершкол

Девелоперы и чиновники провели дискуссию об оснащении и новой модели эксплуатации школ — мероприятие прошло на площадке международного форума и выставки 100+ TechnoBuild при поддержке комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Заказчики, исполнители и пользователи новых школьных зданий обсудили успехи и сложности.

Сегодня очевидно для всех, что школа — это не просто коробка, в которой должны учиться дети рабочих с завода, вокруг которого построен микрорайон. Школа определяет стоимость квадратного метра жилья в микрорайоне, его привлекательность, качество городской среды. И естественным образом превращается в социальный, культурный центр, а это требует изменения подходов к ее проектированию, строительству и эксплуатации, — подчеркнул Андрей Бриль, зампред комитета по строительству СОСПП.

Участники дискуссии отметили высокий уровень планировочных и инженерных решений, реализуемых в современных школах, а также качество мультимедийного оснащения и автоматизации.

Мультимедийные киоски и классы, системы контроля доступа, звукотехническое и проекционное оборудование в актовом зале, проекторы и компьютеры в учебных классах еще недавно были новшеством, а сегодня повсеместно применяются в школах, которые строят как в Екатеринбурге, так и в городах области. Качественное оснащение школ стало для нашего региона стандартом, — отметил Кирилл Тимиров, главный инженер проектов компании «Атомстройкомплекс».

Однако до сих пор остается открытым вопрос об эксплуатации образовательных центров нового образца. В частности, в штатном расписании школ как правило отсутствуют специалисты, способные технически грамотно эксплуатировать автоматизированные инженерные системы и сложное мультимедийное оборудование. По словам замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Ирины Серковой, существуют нормативно-правовая база и ограничения, которые накладывает на процесс эксплуатации бюджетное финансирование.

При этом чиновники готовы тестировать новую модель эксплуатации — школа № 41 в Верх-Исетском районе, которая строится в рамках государственно-частного партнерства, станет первым учебным учреждением с технической эксплуатацией от застройщика. Возведение объекта девелопер «Атомстройкомплекс» планирует завершить к концу этого года, и по условиям концессии еще пять лет обязуется осуществлять техэксплуатацию.

У нас есть уникальные наработки, которые позволят реализовать пилотный проект по управлению муниципальной школой частной сервисной компанией. Во-первых, в период гарантийного и постгарантийного обслуживания мы осуществляем контроль технической эксплуатации управляющими компаниями, разработаны чек-листы, накоплен опыт аналитики обратной связи от пользователей объекта. Во-вторых, весь жизненный цикл объекта от проектирования до эксплуатации мы фиксируем и контролируем в модели: ТИМ обеспечивает прозрачность в работе над объектом, благодаря объему накопленных данных об объекте позволяет оптимизировать затраты на его обслуживание, — отметила Наталья Бочкарева, руководитель направления постпродажного обслуживания компании «Атомстройкомплекс».

Участники дискуссии сошлись во мнении: в этом контексте государственно-частное партнерство выступает драйвером развития школьного фонда. Сконцентрировав процесс проектирования, строительства и эксплуатации школы в руках одного исполнителя, механизм позволяет реализовать проект в полном объеме, оценить его эффективность и дать всему рынку опыт.

Екатеринбургский застройщик реализует проект на берегу Волги

Экспансия уральских девелоперов в другие регионы продолжается. Компания «Первостроитель» собирается построить рекреационно-оздоровительный комплекс на берегу Волги на участке между Самарой и Тольятти. В проект заложены гостиница на 150 номеров, медицинский центр на 300 пациентов, рестораны, глэмпинг с гостевыми домами на 120 человек, зона водной активности, пляж, благоустроенная набережная.

Компания также планирует создать зону марины и яхт-клуб с причалами для лодок и катеров. Комплекс будет принимать гостей круглый год. «Первостроитель» планирует начать работы в 2022 г. и завершить их в течение трех лет. Инвестиции в проект составят 3,8 млрд руб.

Отметим, что это не первый «курортный» проект уральских девелоперов за пределами домашнего региона. В 2026 г. Группа «Синара» планирует запустить в Карачаево-Черкесии поселок с горнолыжной инфраструктурой. Кроме того, весной 2023 г. «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство пятизвездочного отеля в Шерегеше. На территории курорта появится инфраструктура для отдыха, активного и делового туризма. Этот проект — крупнейший в России по объему инвестиций (более 110 млрд руб.).

Деньги будут. Банк ДОМ.РФ подписал соглашение с крупным уральским девелопером

Федеральный банк ДОМ.РФ и крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» подписали соглашение о сотрудничестве. Как стало известно DK.RU, оно касается проектного финансирования жилищного строительства.

Свердловская область входит в топ-5 регионов по объемам текущего строительства жилья. Для Банка ДОМ.РФ регион является одним из приоритетных. Группа «Атомстройкомплекс» — наш стратегический партнер, мы финансируем уже четыре проекта девелопера с совокупным лимитом кредитования 18,2 млрд рублей. Благодаря нашему сотрудничеству в регионе будет построено 267 тыс. кв. м качественного и современного жилья для 2,7 тыс. семей», — рассказал директор Управления региональным корпоративным бизнесом Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

По словам Александра Копылова, заместителя директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», проектное финансирование — эффективный механизм развития жилищного строительства, который обеспечивает надежную защиту средств дольщиков и выступает объективным гарантом качества строительных проектов.

В партнерстве с Банком ДОМ.РФ мы намерены комплексно развивать территории, обновлять городскую ткань и создавать новые возможности для жителей города, — заявил Копылов.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» ежегодно вводит порядка 200 тыс. кв. м жилья в Екатеринбурге и Свердловской области. Большая часть объектов строится на месте ветхой, аварийной и устаревшей застройки. Компания также является ключевым подрядчиком по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, больниц, а также культурных и спортивных объектов.

Добавим также, что по данным портала Наш.дом.рф на начало октября, в Свердловской области строится 4,2 млн кв. м жилья, из них 97,6% — с использованием проектного финансирования.

Дворец водных видов спорта отмечен престижной архитектурной премией

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, спроектированный бюро ARCHINFORM, вошел в суперфинал конкурса «Золотая капитель» и получил диплом III степени «Гамбургский счет». Диплом I степени — у Пакгаузов Нижнего Новгорода. Проект реставрации и приспособления к современному использованию. Диплом II степени — у новосибирской школы в микрорайоне «Евроберег».

«Золотая капитель» — одна из старейших архитектурных премий страны. Национальный независимый архитектурный рейтинг составляется с 1996 г. В этом году на суд жюри был представлен 91 проект, география — от Калининграда до Владивостока. Судейство премии многоуровневое: жюри 1 и 2 уровня, плюс «гамбургский счет», в котором все участники рейтинга голосуют за все проекты, кроме своих. Последний существует параллельно и определяет собственных лауреатов.

Напомним, что Дворец водных видов спорта открылся в Екатеринбурге в апреле 2023 г., Он стал одним из крупнейших спортивных сооружений России. Во дворце функционируют два бассейна олимпийских размеров и специальный прыжковый бассейн, спортивные залы и общественные пространства. Вместимость трибун — более 5200 мест. Строительством Дворца водных видов спорта занималась компания «Атомстройкомплекс». Ранее DK.RU подробно описал, в чем состоит уникальность этого сооружения.

Иллюстрации: Pixabay.com/Convegni_Ancisa, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»