Банки выступили против закона о доступе спецслужб к персональным данным клиентов

Согласно законопроекту, спецслужбы смогут получать удаленный доступ к базам данных банков, чтобы редактировать сведения о своих сотрудниках, которые являются клиентами этих организаций.

Ассоциация банков России (АБР), куда входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф», Газпромбанк и др. выступила против законопроекта, который наделяет силовые структуры правом получать прямой доступ к информационным системам кредитных учреждений и базам с данными клиентов. Как пишет РБК, соответствующее письмо АБР направила в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Согласно законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД смогут получать удаленный доступ к различным информационным системам и базам данных банков для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. В АБР заявили:

Концепция законопроекта не может быть поддержана. Доступ к информации ограничен федеральными законами для ее защиты, и предоставление прямого доступа спецслужбам практически противоречит действующему законодательству, — подчеркивает АБР.

Представители банковской сферы заявили, что документ «порождает многочисленные правовые коллизии и входит в противоречие с положениями законодательства, устанавливающими режимы защиты охраняемой законом тайны», пишет АБР.

Принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав граждан России из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным физических лиц, которые не относятся к специальной категории сотрудников спецслужб и не давали согласие на доступ к их охраняемым персональным данным, в том числе к охраняемой законом тайне, — подчеркивается в письме.

В кредитных учреждениях считают, что из-за удаления или редактирования сведений о сотрудниках спецслужб возникает риск ненадлежащей идентификации клиента.

В качестве альтернативы кредитные учреждения предлагают обмениваться информацией со спецслужбами через ФНС или ЦБ. На сегодняшний день банки передают в ФНС все данные об открытии счетов.

Эту информацию можно дополнить сведениями о сотрудниках силовых ведомств и создать каналы взаимодействия между ФНС и спецслужбами для мониторинга данных их сотрудников, — полагают в ассоциации.

Одновременно с этим кредитные учреждения предлагают наделить силовые структуры правом запрашивать у банков сведения о сотрудниках спецслужб и направлять указания по их изменению или удалению через ЦБ.

В Минцифры сообщили, что еще не видели письма АБР и добавили, что законопроект находится в стадии обсуждения:

Согласно законопроекту, силовые структуры будут взаимодействовать с информационными системами строго в соответствии с порядком, который установит правительство. Таким образом будут учтены все возможные риски.

Ранее DK.RU рассказывал, что в рамках нового закона о такси ФСБ получил доступ к информации о поездках клиентов в онлайн-режиме.

Кроме того, согласно проекту Минцифры РФ, все операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору (РКН) данные своих абонентов.