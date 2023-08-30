Всех операторов связи обяжут передавать данные абонентов Роскомнадзору

Роскомнадзор в подачи Минцифры получит информацию в виде хэш-кода сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) абонента и пользователя услугами связи, то же касается и ИП.

Согласно проекту Минцифры РФ, все операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору (РКН) данные своих абонентов, говорит Коммерсантъ. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Операторы также должны будут передавать Роскомнадзору сведения о дате заключения и расторжения договора с абонентами. Кроме того, операторов могут обязать предоставлять РКН список абонентских номеров, выделенных коммерческим компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые заключили договоры о предоставлении услуг связи:

Предлагается установить требование о представлении в информационный ресурс Роскомнадзора в виде хэш-кода сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) абонента и пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя,— говорится в тексте законопроекта.

В июне операторов обязали уведомлять Роскомнадзор при передаче персональных данных россиян в любую страну. Также они должны убедиться, что иностранный партнер сможет соблюдать конфиденциальность переданной информации и обеспечить ее защиту при обработке. В течение 10 дней Роскомнадзор имеет право запретить передачу таких данных.

Помимо передачи данных сотовые операторы планируют регулярно повышать цены на свои услуги. Сейчас ФАС внимательно следит за тем, чтобы тарифы поднимались в пределах уровня инфляции. Однако операторы уверены, что такого повышения недостаточно для стабильной работы и обновления сетей. Крупнейшие операторы считают необходимым повышать тарифы мобильной связи ежегодно на 5% выше инфляции для компенсации износа отсутствующего в РФ оборудования. Напомним, до 24 февраля 2022 г. мобильная связь в России являлась одной из самых быстрых и недорогих в мире.

Помимо этого Мицифры работает и над другими проектами, раскрывающими личные данные пользователей. РЖД, Минцифры и Минтранс прорабатывают возможность применять технологию распознавания лиц для подтверждения личности при посадке на поезд. По данным правительственного источника Коммерсантъ, РЖД и Центр биометрических технологий готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия «дорожной карты» проекта предполагает, что проект начнется в первом квартале 2024 г.

Новый закон о такси с 1 сентября предусматривает доступ ФСБ к информации о поездках в онлайн-режиме, рассказывал DK.RU. Остановить передачу персональных данных в Россию от «Яндекса» уже потребовали Финляндия и Норвегия, разъяснений попросил Казахстан. А Грузия начала проверку правомерности обработки данных пользователей сервисом «Яндекс Go» (создан на базе «Яндекс.Такси»), говорится в сообщении ведомства. Новый закон, в том числе, предусматривает обязанность таксомоторных служб предоставлять ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.