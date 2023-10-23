Тарифы на домашний интернет вырастут на 10–15% в 2024 г.

Рост стоимости оборудования, общее ухудшение ситуации в экономике и уход западных вендоров вынуждают операторов повышать стоимость тарифов. В Минцифры говорят, что предпосылок для роста цен нет.

В 2024 г. тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10–15% и даже больше, пишут «Известия» со ссылкой на исследование агентства TelеcomDaily.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что агентство провело ряд интервью с топ-менеджерами телекоммуникационных компаний.Более 43% опрошенных заявили, что услуги связи и домашнего интернета подорожают в 2024 г. на 10–15%. Четверть опрошенных при этом считает, что темпы роста будут ниже — 3–9%. Около 13% опрошенных заявили о повышении на 16% и выше. В 18% компаний полагают, что тарифы не изменятся. При этом никто из участников опроса не заявил о возможном снижении тарифов.

Одна из главных причин повышения цен, по словам бизнеса, рост издержек.

На бизнес давят внешние факторы, главный из которых — рост стоимости оборудования из-за санкций. На втором месте, по мнению операторов, общее ухудшение ситуации в экономике, обусловленное санкционной кампанией, и уход западных вендоров, — сказано в исследовании.

Также среди факторов риска: курсовые колебания, ухудшения в экономике, падение спроса и рост инфляции. По прогнозу агентства, больше всего вырастут цены на мобильную связь.

И инфляция, и ставка оказывают влияние на увеличение операционных расходов операторов связи, также растет стоимость оборудования. При этом продолжается повышение интернет-трафика около +15% в год. Обеспечивать в этих условиях стабильно высокое качество и надежность услуг, к которым привык российский потребитель, без индексации тарифов невозможно, — говорят в пресс-службе «Ростелекома».

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что не получали от операторов информацию о планируемом росте тарифов. В Минцифры сообщили, что не видят предпосылок для роста цен на связь и домашний интернет.

В «ТМТ Консалтинг» подсчитали, что число абонентов домашнего интернета в России составляет 35,5 млн. Объем рынка в денежном выражении достиг 40,1 млрд руб.

Совокупная абонентская база провайдеров фиксированного домашнего интернет-доступа во II квартале увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущим периодом. Средний ежемесячный доход с абонента составил 377 руб., что на 4 руб. выше, чем годом ранее, — сообщили в консалтинговом агентстве.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян говорит, что в России тарифы на связь одни из самых низких в мире, поэтому их коррекция неизбежна. По его словам, основная предпосылка роста тарифов — увеличение стоимости оборудования и поддержки сетей, а также высокая инфляция.

Ранее DK.RU рассказывал, что мобильные операторы уже начали активно пересматривать тарифную политику. В середине сентября клиенты МТС получили уведомления о росте цен на связь. Решение о повышении тарифов связи минимум на 10-15% в МТС объясняют увеличением затрат на обслуживание оборудования из-за западных санкций, а также ростом трафика.

Такое же решение приняли в компании «Мегафон». Компания мотивирует рост цен на архивных тарифах тем, что прежняя стоимость «не отвечает текущим затратам на поддержание и модернизацию инфраструктуры связи». Ранее стоимость на услуги связи выросла у «Теле2» и «Билайна».