Власти облегчат выезд в центр и на ЕКАД жителям Мичуринского

В декабре запустят движение автомобилей по улице Карасьевская. В перспективе там планируют организовать четыре остановки общественного транспорта и наладить движение автобусов.

С 1 декабря жители Мичуринского смогут выехать из микрорайона быстрее — откроется движение по ул. Карасьевской. Сейчас автомобилисты выезжают на ул. Суходольскую и Евгения Савкова по ул. Ручейной, где по утрам вынуждены стоять в пробках. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, появление новой дороги должно вдвое сократить интенсивность движения по Ручейной и уменьшить заторы на выезде из микрорайона в часы пиковой нагрузки.

В эксплуатацию введут дорогу, протяженностью 862 м на отрезке от ул. Майской до Евгения Савкова. На этом участке уложили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары с каждой стороны, установили опоры наружного освещения и светофоры. В перспективе в мэрии планируют продлить ул. Карасьевскую до ул. Осоковой и наладить по ней автобусное движение.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что ремонт проезжих частей в городе, запланированный на 2023 год, завершен в полном объеме — это 43 участка автодорог общего пользования местного значения, протяженностью 41,3 км.

Ранее DK.RU писал еще об одном проекте, который должен повысить транспортную доступность Мичуринского и Широкой речки. Администрация Екатеринбурга планирует построить в микрорайон трамвайную линию. Ее протянут от ул. Вильгельма де Геннина по ул. Сахарова, после чего трамвай будет поворачивать на Евгения Савкова. На этой же улице планируют построить трамвайное депо.

Также DK.RU сообщал, что готов проект реконструкции развязки на пересечения ул. Амундсена с Объездной автодорогой, где также подолгу простаивают жители, выезжающие по утрам из Академического района. Предполагается, что новая двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой в районе пересечения с улицей Амундсена и будет иметь 5 съездов. Протяженность путепровода составит около 500 м, еще столько же составит длина боковых дублеров. Развязка будет иметь форму неполного клеверного листа