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Yandex Go впервые в истории будет платить налоги в Узбекистане

Yandex Go впервые в истории будет платить налоги в Узбекистане
Иллюстрация: РИА Новости

Компания находится в диалоге с налоговым комитетом Узбекистана по вопросу фискализации перевозок пассажиров. Тем самым Yandex Go первым в стране будет сотрудничать с налоговой в этом направлении.

#НОВОСТИ

Сервис Yandex Go с 1 декабря локализуется на территории Узбекистана. Это означает, что сервис будет предоставляться от местной компании с уплатой применимых налогов, поскольку ранее государственный налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться в стране в качестве налогового резидента, пригрозив блокировкой сервиса на территории республики. Также сервис обязан обеспечить интеграцию с системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемые фискальные чеки.

По словам руководителя Yandex Go в СНГ Кирилла Свинцова , компания находится в диалоге с ведомством по вопросу фискализации перевозок пассажиров. Он также напомнил, что Yandex Go — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с налоговым комитетом Узбекистана по этому направлению. Свинцов уточнил, что они уже зарегистрировали юридическое лицо в Узбекистане, чтобы уплачивать там налоги.

Ранее Яндекс сообщил, что создал новое бизнес-направление электронной коммерции, рассказал DK.RU. В него вошли Маркет, Еда, Лавка, Деливери клаб, команды этих сервисов объединят для более эффективной работы. Так, в Яндексе создадут сквозные рекомендательные алгоритмы, которые позволят формировать для пользователей персональные подборки товаров на основе предыдущих покупок на разных площадках компании.

Автор: Андрей Широков
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