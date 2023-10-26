В России появились международные переводы — аналог ушедшей Western Union

Первым трансграничные переводы с выдачей наличными запустил ВТБ, деньги можно перевести в Сербию и шесть стран бывшего пространства СНГ. До конца 2023 г. стран будет более 20.

В России появились международные переводы наличными без открытия банковского счета, их запустил ВТБ, сообщил РБК. Перевести деньги таким образом можно в приложении «ВТБ Онлайн». На первом этапе — в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию, рассказал начальник управления «переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов. До конца 2023 г. планируется увеличить количество стран-партнеров до 20.

Аналогичную модель проведения трансграничных операций обычно используют системы денежных переводов — «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и другие. До начала СВО по ней в России также работал Western Union. Максимальная сумма одного перевода — 350 000 руб., а месячный лимит — 500 000 руб. Комиссия — 1,5% от суммы перевода. Забрать пересланные средства получатель сможет в отделениях банков-партнеров, не открывая банковский счет.

ВТБ отключен от системы SWIFT, которая используется при проведении трансграничных переводов, с прошлого года. Однако позднее банк запустил трансграничные переводы в ряд «дружественных» стран, включая Индию, Китай и почти всех участников СНГ. По словам Хранилова, сейчас клиенты ВТБ могут также совершать трансграничные переводы по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В веб-версии ВТБ при попытке оформить перевод в другую страну показывается 17 направлений.

Вскоре ЦБ начнет торговать цифровым рублем с иностранными банками в обход SWIFT, рассказывал DK.RU. Цифровой рубль — это токен, но, в отличие от криптовалюты, он обеспечен золотовалютными резервами страны и привязан к стоимости национальной валюты. Эмитирует его исключительно Банк России. Поэтому регулятор вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков. В результате иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные трансакции в обход SWIFT.