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Андрей Козицын стал владельцем инвестиционной компании

Андрей Козицын стал владельцем инвестиционной компании
Иллюстрация: Архив DK.RU

ООО «Конфидент» зарегистрировано в Верхней Пышме. Оно будет заниматься капиталовложением в уставные капиталы и венчурным инвестированием. Директором юрлица стал Сергей Ратманов.

#КОЗИЦЫН#НОВОСТИ

По данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Конфидент» была зарегистрирована 19 сентября. Уставной капитал составляет 300 тыс. руб. Бывший гендиректор УГМК Андрей Козицын является ее единоличным владельцем. Директором юрлица стал Сергей Ратманов.

В госреестре указано, что компания будет специализироваться на капиталовложениях в уставные капиталы и венчурном инвестировании, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Напомним, Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК и вышел из состава совета директоров Уралэлектромеди летом прошлого года — за несколько дней до того, как Совет Европы включил его в санкционный список.

Сообщалось, что после этого бизнесмен стал владельцем или совладельцем нескольких компаний. Так, в августе прошлого года он стал владельцем ООО «Гостиничный комплекс», ранее принадлежавшего Уралэлектромеди. А в октябре прошлого года вместе с партнером создал компанию по управлению недвижимостью в Екатеринбурге.

Также летом этого года DK.RU писал, что УГМК вывела из-под своего управления три уральских завода: Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), «Святогор» и Челябинский цинковый заводе (ЧЦЗ). Тогда старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин пояснил, что скорее всего это было сделано с целью минимизировать влияние санкций на компании группы. Сама УГМК находится под блокирующими санкциями США.

Автор: Елизавета Порошина
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