Отделения «Почты России» продадут в счет погашения долгов? Почтамты выставят на торги

Гендиректор «Почты России» признал напряженную ситуацию с финансами у предприятия. В этом году компания начала программу реализации непрофильных активов, чтобы погасить накопленные долги.

«Почта России» собирается продать часть своих зданий в счет погашения долгов, сообщает Forbes. Речь идет о почтамтах, расположенных в центрах городов в объектах культурного наследия и памятниках архитектуры. Такие здания (объекты культурного наследия, памятники архитектуры) очень сложно перестроить, а вложить денег нужно значительно больше, чем в простой объект, потому что есть очень много требований и ограничений.

Как рассказал в интервью генеральный директор Почты Михаил Волков, некоторые активы, в их числе — центральные почтамты, могут быть выставлены на торги. В качестве примера «проблемных» объектов недвижимости в центрах городов он назвал комплекс зданий Главпочтамта (бывшего Московского императорского почтамта и телеграфа, 37 000 кв. м) на Мясницкой улице в центре Москвы и Главпочтамта в Санкт-Петербурге (26 000 кв. м). В 2023 г. компания начала программу реализации непрофильных активов. Это один из инструментов погашения накопленных долгов, уточнил глава компании:

В текущей ситуации для компании деньги сейчас, возможно, более ценны, чем деньги потом.

Накопленный долг «Почты России» по итогам 2022 г. составлял 133 млрд руб. Стоимость комплекса в Москве — не менее 1,6 млрд руб., а в Санкт-Петербурге – до 1 млрд руб., оценил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Оба объекта нуждаются в комплексной реконструкции, а в нынешнем виде их использование в качестве офисных центров представляется маловероятным. Такие активы логичнее использовать под жилье или офис.

Сейчас «Почта России» сотрудничает с профильными участниками рынка недвижимости для формирования стратегии по работе с такими активами, ей помогает специально созданная рабочая группа. Один из консультантов на рынке недвижимости отметил, что подобных объектов у компании около 30. В стратегии «Почты России» до 2030 г. (утверждена в мае 2021 г.) говорится, что всего компания использует 81 700 объектов недвижимости.

В регионах «Почта России» также может попробовать найти партнера, который сделает объект недвижимости коммерчески привлекательным, но не изменит его основное назначение — оказание почтовых услуг. Компания-партнер сможет использовать свободные площади на правах долгосрочной аренды.

В 2022 г. «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли. В «Почте России» предложили закрыть лишние отделения, как это было сделано в Сбербанке, но предложения не нашло поддержки в правительстве РФ. Откуда в «Почте России» финансовая дыра и что показал аудит? Читайте на DK.RU.