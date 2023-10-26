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В городе-спутнике Екатеринбурга после серии коммунальных скандалов избрали главу

В городе-спутнике Екатеринбурга после серии коммунальных скандалов избрали главу
Иллюстрация: Департамент информполитики

Сегодня депутаты гордумы продлили срок полномочий действующего главы Первоуральска Игоря Кабца. За неделю до выборов более 50 тыс. жителей города остались без холодной воды.

#АГЛОМЕРАЦИЯ#НОВОСТИ

Конкурс по выборам главы Первоуральска выиграл действующий градоначальник Игорь Кабец — несмотря на то, что в течение нескольких месяцев СМИ пророчили ему отставку. В итоге за него проголосовали все 24 депутата. Его конкурент, общественник Денис Степанченко, не получил ни одного голоса в свою поддержку. 

Ситуация с выборами главы Первоуральска активно обсуждалась несколько месяцев. Поводом для этого стали жалобы жителей города на качество воды, поступающей в дома. В августе первоуральцы обратились в Следственный комитет РФ — ход процессуальной проверки взял на свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В город также выезжал губернатор Евгений Куйвашев — он поручил Игорю Кабцу обеспечить личный контроль за ситуацией с водоснабжением и лично пройти по квартирам, чтобы проверить, нужна ли людям дополнительная помощь. А глава в свою очередь объяснил губернатору, что проблемы с качеством водоснабжения возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погодой.

В сентябре свердловское отделение РЭО сообщило, что уровень загрязненности воды в Первоуральска превышен в два раза, а уровень мутности — в семь. В октябре Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще одна резонансная ситуация возникла на прошлой неделе — 18 октября из-за коммунальной аварии без холодной воды остались 54 тыс. человек. Водоснабжение удалось восстановить только на следующий день.

Добавим, что помимо Игоря Кабца на пост главы претендовали еще семь человек. В их числе — топ-менеджер ПНТЗ Андрей Палатов и экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова. Конкурсную комиссию по отбору кандидатов возглавил Алексей Дронов — действующий депутат Заксобрания и директор компании «Киберсталь» (он также возглавлял ПНТЗ до 2021 г., до момента смены собственников предприятия). 

Первоуральск — один из наиболее развитых городов Екатеринбургской агломерации. Ранее DK.RU сообщал, что в прошлом году в Свердловской области создали Ассоциацию Екатеринбургской агломерации — в ее состав помимо Екатеринбурга войдут 12 муниципалитетов.  Руководителем ассоциации стал гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев — сейчас он также занимает пост заместителя председателя гордумы Екатеринбурга.

Также DK.RU писал, что Первоуральск могут включить в маршрут наземного метро Екатеринбурга. Такие планы обсуждаются на уровне Свердловской железной дороги и правительства Свердловской области.

Автор: Елизавета Порошина
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