В городе-спутнике Екатеринбурга после серии коммунальных скандалов избрали главу

Сегодня депутаты гордумы продлили срок полномочий действующего главы Первоуральска Игоря Кабца. За неделю до выборов более 50 тыс. жителей города остались без холодной воды.

Конкурс по выборам главы Первоуральска выиграл действующий градоначальник Игорь Кабец — несмотря на то, что в течение нескольких месяцев СМИ пророчили ему отставку. В итоге за него проголосовали все 24 депутата. Его конкурент, общественник Денис Степанченко, не получил ни одного голоса в свою поддержку.

Ситуация с выборами главы Первоуральска активно обсуждалась несколько месяцев. Поводом для этого стали жалобы жителей города на качество воды, поступающей в дома. В августе первоуральцы обратились в Следственный комитет РФ — ход процессуальной проверки взял на свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В город также выезжал губернатор Евгений Куйвашев — он поручил Игорю Кабцу обеспечить личный контроль за ситуацией с водоснабжением и лично пройти по квартирам, чтобы проверить, нужна ли людям дополнительная помощь. А глава в свою очередь объяснил губернатору, что проблемы с качеством водоснабжения возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погодой.

В сентябре свердловское отделение РЭО сообщило, что уровень загрязненности воды в Первоуральска превышен в два раза, а уровень мутности — в семь. В октябре Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще одна резонансная ситуация возникла на прошлой неделе — 18 октября из-за коммунальной аварии без холодной воды остались 54 тыс. человек. Водоснабжение удалось восстановить только на следующий день.

Добавим, что помимо Игоря Кабца на пост главы претендовали еще семь человек. В их числе — топ-менеджер ПНТЗ Андрей Палатов и экс-депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова. Конкурсную комиссию по отбору кандидатов возглавил Алексей Дронов — действующий депутат Заксобрания и директор компании «Киберсталь» (он также возглавлял ПНТЗ до 2021 г., до момента смены собственников предприятия).

Первоуральск — один из наиболее развитых городов Екатеринбургской агломерации. Ранее DK.RU сообщал, что в прошлом году в Свердловской области создали Ассоциацию Екатеринбургской агломерации — в ее состав помимо Екатеринбурга войдут 12 муниципалитетов. Руководителем ассоциации стал гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев — сейчас он также занимает пост заместителя председателя гордумы Екатеринбурга.

Также DK.RU писал, что Первоуральск могут включить в маршрут наземного метро Екатеринбурга. Такие планы обсуждаются на уровне Свердловской железной дороги и правительства Свердловской области.