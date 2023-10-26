Кому достанется «Яндекс»? Компанию могут «распилить» на много маленьких частей

Контрольный пакет российского «Яндекса» может перейти консорциуму инвесторов в долях не более 7%. «Яндекс» оценивается в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50%.

Руководство и акционеры «Яндекса» активизировали переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал российской компании. В рамках предполагаемой сделки зарегистрированный в Нидерландах холдинг Yandex N.V. создает российский субхолдинг, долю в котором продаст группе российских инвесторов. В субхолдинг Yandex N.V. внесет почти весь бизнес «Яндекса» за исключением некоторых стартапов.

В числе потенциальных инвесторов Forbes называет группу ВТБ, бизнесмена Владимира Потанина, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и генерального директора «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилла Дмитриева. В переговорах участвует и представитель ПАО «ЛУКОЙЛ» — инвестиция нефтяной компании в «Яндекс» может быть оформлена через пенсионный фонд.

«Обсуждается схема, по которой каждый из семи участников консорциума инвесторов получит по 7,28% «Яндекса». «Яндекс» оценивается в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50% (на продажу активов иностранцами)». Из той же публикации Bloomberg стало известно, что переговорами о судьбе «Яндекса» руководит первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Посредником в переговорах по просьбе собственника «Яндекса» Аркадия Воложа выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Источники Forbes указывали, что Волож предложил Кудрину 5% акций «Яндекса» за помощь в разделении активов IT-компании.

Будущее «Яндекса» в конце ноября 2022 г. обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и Алексея Кудрина. Тогда же Путин согласовал переход Кудрина в «Яндекс». Вскоре компания объявила о предварительном намерении изменить структуру управления бизнесом. Одну часть активов «Яндекса» предполагается выделить в отдельную структуру под управлением менеджмента, а другую — перевести под управление холдинговой компании Yandex N.V.

Источник Forbes в инвестиционном сообществе тоже знает о схеме с семью потенциальными участниками сделки. По его словам, участники рынка иронизируют, называя это «равноудаленностью семибанкирщины». В числе банков, финансирующих сделку, рассматриваются ВТБ и Россельхозбанк. В финансировании сделки будут участвовать банки из топ-10, сообщил Forbes топ-менеджер одного из них, констатирует источник издания, знакомый с деталями переговоров:

Выступление Аркадия Воложа и санкции против Алексея Кудрина сильно ухудшили ситуацию. По договоренности Кудрин должен был организовать сделку и согласовать детали, включая условия передачи Воложу лицензий на интеллектуальную собственность и технологические проекты. А теперь не до лицензий, да и сделка уже без его особого участия готовится. Очевидная до санкций позиция Кудрина как преемника Воложа стала после санкций неочевидной. Основными действующими лицами при обсуждении сделки выступают Владимир Потанин и независимый член совета директоров «Яндекса», один из основателей United Financial Group Чарльз Райан, а управлять советом директоров нового российского «Яндекса» будет не Кудрин, а инвесторы, которые в этой компании и покупают долю.

На фоне переговоров «Яндекса» с инвесторами растет интерес к бумагам компании. С начала года ее котировки выросли на 35,83%. 19 октября акции «Яндекса» стали лидерами торгов, подскочив более чем на 5%. Собеседник, близкий к переговорам о привлечении инвесторов в капитал компании, слышал от брокеров, что в интересах только одного крупного бизнесмена могло быть приобретено акций «Яндекса» на общую сумму более $40 млн. Кто-то скупает акции «Яндекса» на внебиржевом рынке за рубежом, подтвердил руководитель крупного пенсионного фонда.

В рамках реструктуризации «Яндекс» задумался о выделении международных направлений бизнесов беспилотных автомобилей, образовательных сервисов, облачных технологий и платформы по разметке данных. Согласно сценарию предполагаемой сделки, Yandex N.V. рассчитывал получить лицензии на использование этой интеллектуальной собственности «Яндекса», которая относится к этим стартапам, «и это сейчас под большим вопросом».