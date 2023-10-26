В Екатеринбурге выставили на продажу сеть пекарен с булочками за 400 рублей

Сейчас в городе — четыре пекарни Cinnabon. Владелец рассчитывает, что после продажи заведения продолжат работать. За готовый бизнес он рассчитывает получить 25 млн руб.

Сеть пекарен Cinnabon, которая работает в Екатеринбурге по франшизе, выставили на продажу. Всего в городе представлено четыре точки: в центре и в ТРЦ Veer Mall. В заведениях продают кофе и выпечку. Фирменное блюдо в меню — булочки с корицей и сливочным сыром, стоимость которых может достигать 420 руб. за 1 штуку.

Владелец заведений, пермский предприниматель Леонид Хван, продает их в связи с переездом в другой регион. Стоимость готового бизнеса он оценил в 25 млн руб.

В объявлении, опубликованном на Avito, указано, что заведения полностью укомплектованы персоналом. Все процессы настроены. А цена указана с 50% скидкой.

Ранее DK.RU писал о том, что в «Кандинском» перуанскую кухню решили заменить японской. На месте перуанского ресторана Choclo в клубном доме откроется проект петербургских рестораторов — Self Edge Japanese. Согласно социальным сетям заведения, сейчас оно работает в закрытом режиме

Также DK.RU писал о том, что в России спрос на кондитерские изделия за пять месяцев 2023 г. вырос на 118%. Аналитики NielsenIQ отмечают, что кондитерская отрасль является второй по объёму продаж и самой быстрорастущей в категории товаров FMCG. В 2022 г. совокупная выручка кондитеров выросла на 19% до рекордных 890 млрд руб. В Национальном рейтинговом агентстве добавляют, что выручка кондитеров растет не столько за счет увеличения спроса, сколько за счет роста цен на продукцию. За последние полтора года потребительские цены на кондитерские изделия выросли на 22%.