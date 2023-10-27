Банкротство дня: сеть «Аптека от склада» закрывает 800 магазинов

Налоговая служба доначислила сети аптек 376 млн руб. дополнительных взносов. Средства для погашения долга можно было бы найти, но кредиторы потребовали долги, а поставщики сократили отсрочки.

Сеть «Аптека от склада» закрывает все свои точки, пишет Коммерсантъ. Федеральная сеть аптек нассчитывает 800 объектов, о закрытии точек в «Аптеки от склада» в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске уже сообщали региональные СМИ.

«Аптека от склада» создана в 2009 г. пермскими предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым. По итогам первой половины 2023 г. занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб. Проблемы у «Аптеки от склада» возникли вслед за сложностями у фармацевтического дистрибутора «Годовалов», который в равных долях принадлежит Шаврину и Годовалову. В начале октября этого года производитель укупорочных средств «Еврокэп» и Сбербанк подали заявления о банкротстве «Годовалова». А спустя несколько дней дистрибутор объявил о ликвидации.

Обычно аптечную сеть на 80–100% обеспечивал товаром именно дистрибутор, входящий с ней в одну группу. Благодаря собственному дистрибутору «Аптеке от склада» удавалось экономить на логистике, а сменить его означало бы поменять всю бизнес-модель.

В августе 2022 г. налоговая служба доначислила «Годовалову» 376 млн руб. налогов и взносов. В налоговой службе посчитали, что сетью управляло множество компаний, каждая из которых применяла специальные налоговые режимы. Средства для погашения долга можно было бы найти, но за этим обычно следует блокировка счетов. Затем кредиторы потребовали долги, а поставщики — сократили отсрочки платежей. В случае с «Годоваловым» поторопились Сбербанк и «Магнит Фарма», что и привело к банкротству предприятия.

В конце октября Николай Шаврин и Андрей Годовалов уведомили о намерении подать заявления о собственном банкротстве. Наиболее рентабельные аптеки могут перейти конкурентам, но найти покупателя на всю сеть не удалось из-за сильной зависимости от «Годовалова», говорят участники рынка.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что «Аптека от склада» еще может привлечь потенциального покупателя. «Это слишком большой и заметный актив, чтобы исчезнуть», — говорит эксперт. В сентябре Сбербанк безуспешно пытался продать бизнес Николая Шаврина и Андрея Годовалова. Но два топ-менеджера аптечных сетей говорят, что найти покупателя на «Аптеку от склада» не удалось. Сеть включала небольшие и нерентабельные точки. Другие игроки сегодня стараются выкупить наиболее маржинальные аптеки сети.

По данным DSM Group, продажи лекарств в аптеках по итогам первых восьми месяцев снизились на 0,4% год к году, до 893,7 млрд руб. В РФ есть и другие аптечные сети, сохраняющие множество компаний для упрощенного налогообложения, и внимание к любой из них может обернуться подобным иском.

Компания «36,6» закрыла сделку оценочной стоимостью до 8 млрд руб. по покупке объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Петербурге и Ленинградской области. Им принадлежат договоры аренды помещений для аптек, бренды и товарные запасы 170 аптек, рассказывал DK.RU. Сделка по покупке «ЛекОптТорга» и «Родника здоровья» позволит компании увеличить долю в регионе и войти в топ-3 на этом рынке.