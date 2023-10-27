«Есть рост интереса к рынку». В Екатеринбурге продается отель за 150 млн руб.

«Собственники сосредоточились на продаже объекта на фоне высоких финансовых показателей», — говорится в объявлении. Также отмечается, что у гостиницы есть партнеры в Китае, Казахстане и Монголии.

В Екатеринбурге выставили на продажу гоcтиничный комплекс «Август Oтель» oбщей плoщaдью 1,6 тыс. кв. Он находится в районе улиц Волгоградской и Амундсена.

Как рассказала гендиректор «Ассоциации недвижимости и консалтинга «Сенатъ» Наталия Сергеева, собственники самостоятельно управляют гостиницей на протяжении многих лет.

«Идея продать гостиницу возникла несколько лет назад, дела шли хорошо, но мы присматривались к рынку, ожидая, что будет спрос на этот сектор. На протяжении последнего года особенно возник большой интерес к сфере и гостиничный бизнес начал набирать обороты в связи с развитием внутреннего туризма. Появились партнеры из Китая, Казахстана, Монголии. На фоне высоких финансовых показателей собственники сосредоточились на продаже этого объекта»,— прокомментировала Наталия Сергеева, цитата по «Ъ-Урал».

Напомним, что в октябре в Екатеринбурге также выставили на торги легендарную гостиницу Уралмаша — «Мадрид». Здание хотят сдать в аренду на 49 лет. При этом начальная цена всего один рубль, а шаг аукциона — 5 коп.

Гостиница «Мадрид» возведена в первой половине 30-х гг. прошлого века и является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас она недействующая. Арендатор должен будет восстановить историческое здание, а оно сейчас в удручающем состоянии. Несколько лет назад комплекс зданий уже сдавали в аренду по этой же схеме, но желающих не нашлось.

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