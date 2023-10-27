9 депутатов ЗакСО выступили против строительства исправительного учреждения на Уктусе

Микрорайону нужны школа, детский сад, больница или досуговый центр, считают они. Жители Уктуса также уже заявляли о своем протесте против УФИЦ рядом со школой.

Девять депутатов Законодательного собрания Свердловской области от партии КПРФ выступили против строительства исправительного центра для заключенных (УФИЦ) на Уктусе, который будет находиться рядом со школой. Депутатский запрос с подписями адресован главе Екатеринбурга Алексею Орлову, сообщает URA.RU.

Жители Чкаловского района на протяжении уже двух месяцев выражают свое несогласие с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»… в целях размещения исправительного центра на земельном участке по адресу: ул. Просторная, д. 1… убедительно просив вас принять во внимание мнение жителей города Екатеринбурга при принятии решения по указанному вопросу, — говорится в обращении.

Депутаты уточняют, что Чкаловский район остро нуждается в социальных объектах инфраструктуры, а в здании, в котором могли бы расположиться детский сад, школа, больница или досуговый центр, планируется разместить УФИЦ.

Напомним, что здание бывшего санатория на улице Просторной мэрия Екатеринбурга отдала ГУФСИН, а жители Уктуса против исправительного учреждения.

По замыслу мэрии, на месте бывшего санатория должно разместиться одно из учреждений ГУФСИН, где будут содержаться 196 мужчин. Все они будут работать в сфере благоустройства и озеленения города, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Вообще этот проект поддерживает не только администрация города, но и бизнес, владельцы предприятий, на которых также может быть задействован труд заключенных. В городе уже работают пять подобных заведений, и будут открываться новые. Например, такой режимный объект запускается в Сысерти. В подобных учреждениях обычно отбывают наказание лица, осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести.

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