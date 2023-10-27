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9 депутатов ЗакСО выступили против строительства исправительного учреждения на Уктусе

9 депутатов ЗакСО выступили против строительства исправительного учреждения на Уктусе
Иллюстрация: ru.freepik.com

Микрорайону нужны школа, детский сад, больница или досуговый центр, считают они. Жители Уктуса также уже заявляли о своем протесте против УФИЦ рядом со школой.

#ПРОТЕСТЫ#НОВОСТИ

Девять депутатов Законодательного собрания Свердловской области от партии КПРФ выступили против строительства исправительного центра для заключенных (УФИЦ) на Уктусе, который будет находиться рядом со школой. Депутатский запрос с подписями адресован главе Екатеринбурга Алексею Орлову, сообщает URA.RU.

Жители Чкаловского района на протяжении уже двух месяцев выражают свое несогласие с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»… в целях размещения исправительного центра на земельном участке по адресу: ул. Просторная, д. 1… убедительно просив вас принять во внимание мнение жителей города Екатеринбурга при принятии решения по указанному вопросу, — говорится в обращении.

Депутаты уточняют, что Чкаловский район остро нуждается в социальных объектах инфраструктуры, а в здании, в котором могли бы расположиться детский сад, школа, больница или досуговый центр, планируется разместить УФИЦ.

Напомним, что здание бывшего санатория на улице Просторной мэрия Екатеринбурга отдала ГУФСИН, а жители Уктуса против исправительного учреждения.

По замыслу мэрии, на месте бывшего санатория должно разместиться одно из учреждений ГУФСИН, где будут содержаться 196 мужчин. Все они будут работать в сфере благоустройства и озеленения города, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Вообще этот проект поддерживает не только администрация города, но и бизнес, владельцы предприятий, на которых также может быть задействован труд заключенных. В городе уже работают пять подобных заведений, и будут открываться новые. Например, такой режимный объект запускается в Сысерти. В подобных учреждениях обычно отбывают наказание лица, осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести.

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Автор: Татьяна Юстус
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