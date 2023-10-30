«Мы достигли уровня, когда насыщение экономики цифровыми девайсами не гарантирует рост»

На Урале обсудили, что необходимо сделать, чтобы производительность труда в России росла, и почему нужно уделить особое внимание нефтегазовому сектору.

По предварительным данным Росстата, в 2022 г. практически во всех отраслях промышленности произошло снижение производительности труда — исключение составили сельское и лесное хозяйство, а также строительство, гостиничный сервис и общепит. Если в 2021 г. индекс производительности труда составил 103,7% к прошлому году, то в 2022 г. — уже 96,4%.

Ситуацию обсудили на деловом круглом столе «Цифровая трансформация и рост производительности труда в промышленности», организаторами которого выступили Институт экономики УрО РАН и СОСПП.

Один из докладов представил директор центра исследований производительности экспертного института НИУ ВШЭ Илья Воскобойников. Он отметил, что снижение производительности труда — это глобальная проблема, которая наметилась еще после 2007 г., и предложил свои пути решения проблемы. А DK.RU зафиксировал основные тезисы из выступления.

О фазе неопределенности

— Повышение производительности труда — единственный источник долгосрочного сбалансированного роста для постиндустриальных экономик, в том числе для российской. Однако мы видим, что со второй половины 2000-х гг. глобальная экономика испытывает замедление производительности. Причины этого явления — предмет для дискуссий.

Еще в середине 2000-х гг. был исчерпан эффект распространения информационных технологий. Мы достигли того уровня, когда насыщение экономики цифровыми девайсами больше не гарантирует результат. Однако сегодня начинается новый период — цифровизации и искусственного интеллекта. Нам еще предстоит обсудить, как этот тренд будет воздействовать на мировую экономику и как измерять его воздействие. Фактически мы вступаем в фазу неопределенности.

До настоящего момента в российской экономике было принято выделять три этапа.

Трансформационный спад — период до 1998 г., когда российская экономика падала по сравнению с мировой. Быстрый восстановительный рост в 2002-2007 гг., когда Россия встала в один ряд с быстро растущими экономиками. Стагнация, которая в основном пришлась на 2010-е гг. — в этот период мы стали расти медленнее, чем страны ОЭСР. В это время наши попытки догнать развитый мир приостановились.

Для России в 2010-е гг. главным вызовом стало нарастание разрыва уровня производительности с развитыми странами. Боюсь, что санкции и та ситуация, которую мы сегодня переживаем, ударят по производительности.

К тому же на протяжении последних 20 лет происходят структурные изменения экономики: сжимается товарный сектор, и при этом растет доля услуг. Да, мы прирастаем услугами, требующими квалификации, но в большей степени низкой — я говорю прежде всего о быстрорастущих сферах розничной торговли и строительства. Да, параллельно с ними росли рынки финансов и бизнес-услуг — здесь требуется высокая квалификация специалистов. Но доля этого сектора в общей доле услуг ниже. Стал расти неформальный сектор экономики, и часть трудовых ресурсов перераспределилась в его пользу.

Отмечу еще несколько важных трендов, связанных с человеческим капиталом. Прежде всего это старение населения: доля пожилых людей растет, доля людей среднего возраста вымывается, а доля молодых людей остается небольшой, что негативным образом сказывается на производительности труда. Еще один тренд связан с уровнем образования: в конце 1990-х гг. на рынке труда было достаточно много людей с начальным и средним профессиональным образованием, которые играли свою роль в экономике, а сейчас растет доля людей с высшим образованием — мало кто из них идет на заводы.

О факторах роста

Какие факторы влияют на рост производительности труда в России? В 1995-2007 гг. главным из них стала совокупная факторная производительность (СФП): чем выше этот показатель — тем сильнее падают издержки предприятия на единицу произведенной продукции, связанные с трудом, капиталом, энергией, материалами. Если вклад СФП доминирует — рост считается интенсивным.

Период с 2002 по 2007 гг. называют золотым временем для промышленников — тогда рост производительности труда превышал 6% в год. После этого периода как минимум в течение 10 лет промышленность не растет и не падает — она находится в стагнационном состоянии.

Что изменилось? После 2007 г. СФП стала падать. За счет каких отраслей произошло падение? Прежде всего за счет добывающего комплекса. Как объект измерения производительности добывающий комплекс сложен — это связано не только с технологиями, но еще и с возрастной структурой промысла и конкретной ситуацией на конкретном рынке. Но, в отличие от других стран, у нас огромная доля добывающей промышленности в структуре экономики. И если в этой отрасли возникают какие-то проблемы, экономический рост в целом снижается.

Дальше скажу про такой фактор, как капиталовооруженность. Говорить о том, что производительность не росла потому, что не шел капитал, некорректно. Но если в 2000-е гг. активный капитал вкладывался в машины и оборудование, то в 2010-е гг. его стали вкладывать в крупные инфраструктурные проекты.

Если говорить о ситуации после 2019 г., могу отметить, что произошло выравнивание СФП. Немного улучшилась и ситуация в нефтегазовом секторе. Данные о том, как изменилась ситуация в 2022-2023 гг., мы сможем увидеть через год-два.

Что сделать, чтобы стимулировать рост?

Учитывая систему приоритетов, которую мы видим перед собой, могу сформулировать четыре пункта.

Во-первых, необходимо понять, что происходит в нефтегазовом комплексе, который сегодня фактически является источником падения производительности труда. С какими явлениями мы имеем дело? Оказывают ли влияние на ситуацию тарифная политика и монополизация? Для того чтобы обеспечить экономический рост, нужно работать с секторами, которые дают наибольший вклад. В этом смысле нефтегазовому сектору необходимо уделять особое внимание.

Во-вторых, необходимо стимулировать адаптацию передовых технологий. Не разработку, а именно адаптацию. В России есть компании, которые умеют работать хорошо, и способы передать свой опыт другим.

В-третьих, необходимы меры по сохранению сложных экспортно-ориентированных производств в условиях кризиса. Нам важно не выпасть из технологических цепочек. Сегодня это серьезный вызов.

В-четвертых, необходимо пересмотреть меры стимулирования производительности труда в несырьевых секторах промышленности. Фактически этим сегодня занимается проект «Производительность труда». Но вклад несырьевых отраслей промышленности сравнительно невелик, поэтому мы должны понимать, что стимулирование роста производительности труда в этих отраслях не обеспечит нам быстрый выход на высокие показатели экономического роста в целом.

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