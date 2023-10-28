Владимир Песков: Путин жив. «Яблоко» сообщила о встрече президента с Явлинским

Владимир Путин обсудил с главой партии «Яблоко» необходимость соглашения о прекращении огня на СВО. Григорий Явлинский выразил желание лично вести переговоры. Дмитрий Песков опроверг смерть Путина.

В пятницу, 27 октября, Владимир Путин провел встречу с председателем федерального политкомитета партии Григорием Явлинским, обсуждались спецоперация на Украине и состояние российской экономики. «Кроме того, на встрече обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы», — добавили в пресс-службе партии:

Главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО… Лидер Яблока считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию. Кроме того, на встрече обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы.

Ранее Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 млн подписей за его выдвижение. Однако в сообщении пресс службы уточняется, что президентские выборы 2024 г. не обсуждались.

«Это я никак не комментирую»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече с Григорием Явлинским изданию «РИА Новости». Однако Песков не отказался от комментариев относительно здоровья президента. Песков заявил, что у Владимира Путина «все хорошо» со здоровьем и он не использует двойников. Издание РБК со ссылкой на информацию из телеграм-канала сообщило о проблемах с сердцем у Путина, а также о том что президент умер в ночь на 26 октября, а к власти пришел его двойник. Об этом также сообщил телеканал Sky News Australia и некоторые западные СМИ.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о проблемах со здоровьем Путина. В июле прошлого года в Кремле отмечали, что «украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают» по этому поводу, однако у главы государства «все нормально со здоровьем». Вечером 26 октября крупный российский телеграм-канал «Генерал СВР» сообщил о смерти Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в телефонном разговоре с российским агентством РИА «Новости» назвал слухи о смерти Владимира Путина «абсурдной информационной уткой».

С 1 октября Владимир Путин проиндексировал свою зарплату на посту президента. Он подписал указ, повышающий «в целях обеспечения социальных гарантий» в 1,055 раза зарплаты «и денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» с 1 октября 2023 г. Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации, рассказал DK.RU. В перечень госдолжностей РФ включены президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры и многие другие.