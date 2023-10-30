Туалеты по цене квартиры установят в центре Екатеринбурга в ноябре

Установка общественных санитарных зон в центре города планировалась летом, но сорвалась. Мэрия нашла нового заказчика. Похоже, что к новому году туалеты все-таки появятся.

Туалеты общей стоимостью более 30 млн руб. появятся на улицах Екатеринбурга в течение месяца, передает ЕАН.

Комплексы установит ООО «МК-Групп» из Уфы. Согласно сервису «Лик», это строительная компания с уставным капиталом в 10 тыс. руб. На счету у «МК-Групп» 11 госконтрактов на общую сумму в 129,3 млн руб. Ее выручка за 2022 г. составила 20 млн руб., а прибыль — 165 тыс. руб. Штат компании — два человека.

Напомним, весной мэрия уже объявляла аналогичный конкурс на поставку туалетных модулей. Тогда его выиграла компания «Союзуралопт», стоимость контракта была снижена с 30 до 24 млн руб. Однако закупка сорвалась. В мэрии говорят, что по вине подрядчика.

Компания должна была установить туалеты до 17 июля, однако не сделала этого. «При этом технические условия, содержавшиеся в конкурсной документации, после завершения конкурса изменены не были», — утверждают представители администрации. В «Союзуралопт» говорят обратное.

Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор рассказал, что в конце июля компания получила письмо с отказом от контракта по причине того, что подрядчик не уложился в сроки. Но успеть было просто невозможно, потому что заказчик выдвинул новые требования к внешнему виду кабинок, решив увеличить их на 16%, чтобы внутри могла спокойно развернуться инвалидная коляска. После расторжения контакта они обратились с иском в Свердловский арбитражный суд.

Читайте также на DK.RU: В центре Екатеринбурга установили гранитную доску с картой города