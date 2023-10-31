Сооснователь «Альфа-Групп», миллиардер Алексей Кузьмичев арестован во Франции

В понедельник прошли обыски в парижской квартире бизнесмена, а также на его вилле в Сен-Тропе. В отношении Кузьмичева начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях.

Российского миллиардера и сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции 30 октября в рамках дела об отмывании денег, пишет РБК.

Офис национального финансового прокурора подтвердил арест миллиардера и сообщил, что обыски прошли в парижской квартире миллиардера, а также на вилле в Сен-Тропе:

Алексей Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила этот факт, отметив, что в различных местах прошел обыск, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной ассамблеей и музеем Орсэ, ― пишет Le Monde.

В отношении Кузьмичева начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях. Кроме того, российского олигарха обвиняют в нарушении санкций.

К обыскам привлекли 60 человек, в том числе полицейских из центрального офиса по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями, а также около 40 человек из спецназа.

Алексей Кузьмичев попал под санкции Евросоюза в марте 2022 г. Власти ЕС неоднократно говорили, что Кузьмичев «считается одной из наиболее влиятельных персон в России» и имеет «прочные связи с президентом России Владимиром Путиным».

После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-банка, где владел долей 16,32%. Так же поступил и Герман Хан, который владел 21% акции компании. Они передали доли в Альфа-банке другому акционеру банка, Андрею Косогову.

Добавим, что по состоянию на октябрь 2023 г. Forbes оценивает состояние Алексея Кузьмичева в $6,4 млрд.

Как рассказывал DK.RU, свои доли в Альфа-банке также намерены продать бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Предполагаемая сделка оценивается в $2,3 млрд. Покупателем выступит также Андрей Косогов.