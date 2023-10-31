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Пересадочный автовокзал построят в Верхней Пышме

Пересадочный автовокзал построят в Верхней Пышме
Иллюстрация: администрация Верхней Пышмы

Он будет оборудован всем необходимым для комфорта пассажиров, от пункта питания и зала ожидания до перехватывающей автомобильной парковки.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В Верхней Пышме у трамвайного кольца появится пересадочный мини-автовокзал с перехватывающей парковкой для автомобилей. Начнет работать он уже в 2024 г.

В администрации города изданию JustMedia.ru рассказали, что в остановочном комплексе повышенной комфортности будет размещен зал ожидания и установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта.

В администрации Верхней Пышмы сообщили, что новый вокзал оснастят теплыми полами, системой климат-контроля и круглосуточного видеонаблюдения. В помещении будут расположены санитарные комнаты, в том числе оборудованные для инвалидов и пассажиров с маленькими детьми. Также в здании вокзала будет работать точка общественного питания.

Согласно проекту, также на вокзале появится платформа с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуары с клинкерной брусчаткой, площадка для мусорных контейнеров, будут организованы пешеходные дорожки для безопасного передвижения пассажиров.

Напомним, ранее DK.RU писал, что Госэкспертиза не одобрила проект дублера проспекта Космонавтов. Было выдано отрицательное заключение по проекту реконструкции дороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу.

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Автор: Александра Клименко
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