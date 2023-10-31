СК проверяет ситуацию с очистными сооружениями в Среднеуральске

Ранее во время проверки прокуратура установила, что работы, выполненные компанией, выигравшей тендер, неэффективны. Городу, напомним, грозит экологическая катастрофа.

Следственный комитет завел уголовное дело из-за срыва строительства очистных сооружений в Среднеуральске. Ранее администрация города заплатила подрядчику 25,1 млн руб., разработавшему проектную документацию. Муниципальный контракт МКУ «Управление ЖКХ» и «Экохим-проект» заключили в октябре 2021 г.

Прокуратура в ходе проверки установила, что выполненные «Экохим-проект» работы неэффективны, так как они привели бы к необоснованному снижению производительности очистных сооружений. Минувшей весной власти города заключила контракт с другой компанией на внесение изменений в проектную документацию.

По заявлению прокуратуры следственные органы завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»). Напомним, контракт на реконструкцию очистных сооружений в Среднеуральске не могли расторговать несколько лет. Стоящее в городе оборудование работает уже более 50 лет и не справляется с нагрузкой, в городе велик риск экологической катастрофы.

В 2019 г. был заключен контракт с компанией, связанной с бывшим мэром города Андреем Зашляпиным, после его отставки в 2021 г. договоренности аннулировали. В октябре 2021 г. сотрудники УФСБ провели следственно-оперативные мероприятия в мэрии Среднеуральска, оно касалось расследования деятельности МКУ «Управление ЖКХ».

Следующий мэр Среднеуральска, Александр Ковальчик, обещал начать строительство новых очистных сооружений в 2023 г., но ушел в отставку. Тогда тендер выиграла «Экохим-проект». Нынешний глава города Алексей Стасенок (на посту с сентября 2023 г.) заявил, что возводить новые очистные начнут в 2024 г., проект реконструкции к этому времени должен быть одобрен.

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