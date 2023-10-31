Карту города из гранита, к которой горожане несли цветы, решили переделать

Установленный неделю назад в центре города монумент многими воспринимался как могильная плита, на него даже возложили красные гвоздики. Мэрия решила, что это нужно менять.

Власти Екатеринбурга приняли решение переделать гранитную карту города, которую горожане приняли за могильную плиту. Изменения в монумент, установленный на Набережной рабочей молодежи, будут вносить на месте.

Изначально на плите были обозначены даты «1723 — 2023», теперь же администрация решила оставить только «2023», также на гранитной плите появится подпись «Гранитная карта города».

Рядом с монументом, рассказали в пресс-службе мэрии, появится объяснение о том, что это, а также описание использованных при изготовлении гранитов. Также на инфотабличке разместят QR-код, по нему можно будет перейти на сайт 300-летия Екатеринбурга и узнать историю изменения границ города.

Напомним, гранитная карта появилась у ротонды на перекрестке набережной и ул. Ленина 22 октября, ее изготовили точно по техзаданию мэрии за счет средств гранта, выделенного Ростуризмом в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Изначально на памятник выделялось 4 млн руб., но нашлась компания, готовая выполнить работы за 1,38 млн.

После того, как плита появилась в городе, к ней начали нести цвета из-за сильного сходства объекта с могильной плитой.

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