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Карту города из гранита, к которой горожане несли цветы, решили переделать

Карту города из гранита, к которой горожане несли цветы, решили переделать
Иллюстрация: телеграм-канал Подъем

Установленный неделю назад в центре города монумент многими воспринимался как могильная плита, на него даже возложили красные гвоздики. Мэрия решила, что это нужно менять.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга приняли решение переделать гранитную карту города, которую горожане приняли за могильную плиту. Изменения в монумент, установленный на Набережной рабочей молодежи, будут вносить на месте.

Изначально на плите были обозначены даты «1723 — 2023», теперь же администрация решила оставить только «2023», также на гранитной плите появится подпись «Гранитная карта города».

Рядом с монументом, рассказали в пресс-службе мэрии, появится объяснение о том, что это, а также описание использованных при изготовлении гранитов. Также на инфотабличке разместят QR-код, по нему можно будет перейти на сайт 300-летия Екатеринбурга и узнать историю изменения границ города.

Напомним, гранитная карта появилась у ротонды на перекрестке набережной и ул. Ленина 22 октября, ее изготовили точно по техзаданию мэрии за счет средств гранта, выделенного Ростуризмом в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Изначально на памятник выделялось 4 млн руб., но нашлась компания, готовая выполнить работы за 1,38 млн.

После того, как плита появилась в городе, к ней начали нести цвета из-за сильного сходства объекта с могильной плитой.

Ранее на DK.RU: Три рубля серебром. В Екатеринбурге представили монету, выпущенную к юбилею

 

Автор: Александра Клименко
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