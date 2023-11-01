«По собственному желанию»: Владимир Путин отправил в отставку вологодского губернатора

Олег Кувшинников возглавлял Вологодскую область 11 лет, с 28 декабря 2011 г. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов.

В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, объявлено об отставке по собственному желанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, пишет Коммерсантъ. Президент России Владимир Путин подписал указ вечером 31 октября. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов.

Олег Кувшинников возглавлял Вологодскую область с 28 декабря 2011 г. (с 14 декабря 2011 г. — в качестве врио) и проработал губернатором 11 лет, 10 месяцев и 17 дней. За время его правления население области снизилось на 5,7% — с 1,196 млн человек на начало 2012 г. до 1,128 млн человек на начало 2023-го (оба раза 43-е место среди субъектов РФ). Рождаемость снизилась на 36,9% — с 13 на 1 тыс. населения за 2011 г. (36-е) до 8,2 за 2022-й (48-е место). Смертность за тот же период снизилась на 7,6% — с 15,7 на 1 тыс. населения (65-е место) до 14,5 (53-е место).

Георгий Филимонов будет исполнять обязанности губернатора Вологодской области до выборов главы региона. С 2021 г. он был зампредседателя правительства Подмосковья, где курировал вопросы сельского и лесного хозяйства. Учился в аспирантуре Института США и Канады РАН, с 2005 по 2009 гг. был советником управления президента по внешней политике. В 2016-м вошел в «Изборский клуб». Отец Георгия Филимонова Юрий — вице-президент Федерации кикбоксинга России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), рассказывал DK.RU. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 г. До назначения на этот пост он был первым замминистра транспорта, руководил Федеральной аэронавигационной службой и Ространснадзором. На должности главы Росавиации Нерадько заменил его заместитель Дмитрий Ядров.