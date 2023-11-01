Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.11
92,02
97,93
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«По собственному желанию»: Владимир Путин отправил в отставку вологодского губернатора

«По собственному желанию»: Владимир Путин отправил в отставку вологодского губернатора
Иллюстрация: kremlin.ru

Олег Кувшинников возглавлял Вологодскую область 11 лет, с 28 декабря 2011 г. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов.

#НОВОСТИ

В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, объявлено об отставке по собственному желанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, пишет Коммерсантъ. Президент России Владимир Путин подписал указ вечером 31 октября. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов.

Олег Кувшинников возглавлял Вологодскую область с 28 декабря 2011 г. (с 14 декабря 2011 г. — в качестве врио) и проработал губернатором 11 лет, 10 месяцев и 17 дней. За время его правления население области снизилось на 5,7% — с 1,196 млн человек на начало 2012 г. до 1,128 млн человек на начало 2023-го (оба раза 43-е место среди субъектов РФ). Рождаемость снизилась на 36,9% — с 13 на 1 тыс. населения за 2011 г. (36-е) до 8,2 за 2022-й (48-е место). Смертность за тот же период снизилась на 7,6% — с 15,7 на 1 тыс. населения (65-е место) до 14,5 (53-е место).

Георгий Филимонов будет исполнять обязанности губернатора Вологодской области до выборов главы региона. С 2021 г. он был зампредседателя правительства Подмосковья, где курировал вопросы сельского и лесного хозяйства. Учился в аспирантуре Института США и Канады РАН, с 2005 по 2009 гг. был советником управления президента по внешней политике. В 2016-м вошел в «Изборский клуб». Отец Георгия Филимонова Юрий — вице-президент Федерации кикбоксинга России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), рассказывал DK.RU. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 г. До назначения на этот пост он был первым замминистра транспорта, руководил Федеральной аэронавигационной службой и Ространснадзором. На должности главы Росавиации Нерадько заменил его заместитель Дмитрий Ядров.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Дмитрий Песков: Путин жив. «Яблоко» сообщило о встрече президента с ЯвлинскимДмитрий Песков: Путин жив. «Яблоко» сообщило о встрече президента с Явлинским
  • «Счастье такое долго продлиться не может». Наталья Зубаревич о росте ОПК и строек на Урале«Счастье такое долго продлиться не может». Наталья Зубаревич о росте ОПК и строек на Урале
  • Туалеты по цене квартиры установят в центре Екатеринбурга в ноябреТуалеты по цене квартиры установят в центре Екатеринбурга в ноябре
  • Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Владимир Путин собирает совещание. ГлавноеБеспорядки в аэропорту Махачкалы. Владимир Путин собирает совещание. Главное
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.