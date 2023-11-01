Есть в Москве и Питере, будет и на Урале: в Екатеринбург заходит крупный аукционный дом

На первый аукцион 16 декабря планируется выставить вещи членов уральского рок-клуба, Бориса Ельцина и Строгановых. Торги будут проходить каждый месяц.

На рынок Екатеринбурга заходит крупный аукционный дом «Литфонд». Первый местный аукцион пройдет 16 декабря. В частности, на нем в качестве лота будет выставлена дверь от подъезда дома, в котором жил Борис Ельцин, его визитная карточка и письмо. Среди других артефактов: архив уральских горнозаводчиков Строгановых, вещи, связанные с Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой, Александром Башлачевым, Сергеем Курехиным. Всего будет выставлено около 300 лотов.

Планируется, что аукционы будут проводиться ежемесячно. Эксперты рассчитывают, что появление нового крупного игрока сделает местный рынок антикварных предметов более структурированным. При этом ценность некоторых лотов придется разъяснять покупателям.

По словам генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, юридически это будет самостоятельная компания, в зоне ответственности которой будут Урал и Сибирь. Ее сотрудники с помощью экспертов будут отбирать и описывать вещи для аукционов, готовить каталоги. Аукционы будут проходить как очно, так и на онлайн-платформах, проданные лоты будут доставляться покупателям по всей России.

Выбор Екатеринбурга для открытия филиала Бурмистров объяснил тем, что регион привлекает своей «богатой неисчерпаемой историей и огромным количеством звучных имен — Татищев, Демидовы, Строгановы». По его словам, интересны и история горнозаводской промышленности, свердловский рок, уральский художественный андеграунд и другие явления.

Напомним, DK.RU уже знакомил читателей с антикварным рынком Екатеринбурга.

«Я когда начинала, не раз думала: антиквариат в Екатеринбурге — это как вообще? В Москве подобного много, а у нас нет. Но было интересно попробовать. Сейчас чувствую, что интерес вырос, стало больше тех, кто приходит ко мне в офис, смотрит, выбирает. В городе есть магазины, у них тоже есть клиенты. Сейчас очень популярны апсайклинг (вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличения их ценности — ред.), ресайклинг (процесс производства сырья из вторичных отходов — ред.), винтаж, эко… Это ведь и про винтаж и антиквариат в том числе», — рассказала Екатерина Прудникова, работающая на этом рынке уже больше пяти лет.

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