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«Почта России» просит 20–30 млрд руб. из ФНБ на докапитализацию

«Почта России» просит 20–30 млрд руб. из ФНБ на докапитализацию
Иллюстрация: РИА Новости

В 2024 г. компании потребуется 10 млрд руб. на повышение окладов сотрудников в связи с увеличением МРОТ, еще 32 млрд руб. нужно для приведения окладов к рыночному уровню.

#ПОЧТА РОССИИ#НОВОСТИ

Для оптимизации деятельности «Почте России» нужна докапитализация в размере 20–30 млрд руб., пишет «Коммерсант». Замгендиректора «Почты России» по финансам и экономике Елена Степина на круглом столе в Совете Федерации заявила, что в 2024 г. «Почте России» нужно 10 млрд руб. на повышение окладов сотрудников в связи с увеличением МРОТ и 32 млрд руб. для приведения окладов к рыночному уровню.  

Мы бы предлагали рассмотреть докапитализацию общества для снижения долговых обязательств, субсидию на возмещение процентов, долгосрочное инвестирование средств, находящихся в доверительном управлении и кредиты, и займы по льготным тарифам за счет средств ФНБ. Докапитализацию мы рассматриваем в размере 20-30 млрд руб., — рассказала она.  

Елена Степина добавила, что за первое полугодие 2023 г. «Почта России» втрое снизила операционный убыток.  

DK.RU рассказывал, что накопленный долг «Почты России» по итогам 2022 г. составлял 133 млрд руб. По итогам всего 2023 г. чистый убыток компании может составить от 27 млрд до 38 млрд руб. Компания собирается продать часть своих зданий в счет погашения долгов.

В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: если правительство отложит вопрос с «Почтой России» «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

Автор: Екатерина Тарханова
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