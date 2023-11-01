Депутаты Ревдинской думы проголосовали за вступление в «Большой Екатеринбург»

Интрига была в том, что оппозиционные члены местного управления были против включения Ревды в Ассоциацию муниципальных образований Екатеринбурга, но они не явились на заседание думы.

31 октября состоялось заседание городской думы Ревды, на котором депутаты единогласно одобрили вступление в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация». Правда, депутаты, которые изначально были против вступления, на заседание не явились. Всего на заседании присутствовало 11 из 16 депутатов.

Благодаря вступлению в «Большой Екатеринбург», по словам представителей мэрии, Ревда получит 161 млн руб. на строительство дороги до Первоуральска. Оппозиция считает, что это уловка и манипуляция: в ближайшее время денег город не получит.

Также коммунисты и справороссы полагают, что Ассоциация по управлению агломерацией (управляющий орган объединения из четырнадцати городов) будет решать разные вопросы не в пользу Ревды, а земли, сдаваемые под ТЦ и ИЖС, будут еще быстрее продаваться. Что касается грандиозной идеи строительства наземного метро — это столь же утопично, сколь масштабно. Об этом пишет revda-info.ru.

Напомним, ранее, 25 октября, депутатам не удалось набрать необходимое количество голосов, чтобы вступить в екатеринбургскую агломерацию: из 16 депутатов 9 проголосовали против.

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