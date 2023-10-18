Депутаты Ревды проголосуют за вступление в «Большой Екатеринбург». Результат непредсказуем

В Ревдинской городской думе уже второй раз поднимается вопрос вступления в Екатеринбургскую городскую агломерацию. Часть депутатов против: они боятся потерять контроль над финансированием.

На очередном заседании городской думы Ревды второй раз поднимался вопрос вступления городского округа в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация» (ЕГА). Ранее, 25 сентября, депутатам не удалось набрать необходимое число голосов для его вынесения на пленарное заседание гордумы. Противники реформы опасаются потерять контроль над финансовыми вливаниями в город, сообщает URA.RU.

Начальник экономического блока мэрии Светлана Шмелева рассказала, что без вступления в ЕГА Ревда не сможет получить федеральное и региональное финансирование в разных сферах. По ее словам, вступить в агломерацию важно для того, чтобы город включили в систему так называемого «наземного метро» из Екатеринбурга.

Противники вступления в ЕГА считают, что после этого именно ЕГА будет решать, какие проекты реализовывать в Ревде. Проект строительства наземного метро они и вовсе назвали фантастикой. Также они опасаются, что потеряют контроль над финансовыми потоками, приходящими в Ревду из регионального и федерального бюджетов.

Как бы то ни было, вопрос вхождения в ассоциацию удалось включить в повестку грядущего заседания гордумы, потому что из 16 присутствующих девять проголосовали «за». Окончательное решение о вступлении депутаты должны принять на заседании 25 октября, но не факт, что оно будет положительным.

Ранее мы писали о том, что городская дума Екатеринбурга приняла решение о создании Ассоциации Екатеринбургской агломерации, в состав которой, помимо уральской столицы, войдет Сысерть. Аналогичное решение ранее приняла дума Сысертского городского округа.

Как рассказал на заседании гордумы Екатеринбурга начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, после того как будет зарегистрирована некоммерческая организация, к ней присоединяются еще 12 муниципалитетов — Полевской, Арамильский, Белоярский, Березовский городские округа, а также городские округа Первоуральск, Среднеуральск, Ревда, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, Заречный, Дегтярск, ЗАТО Уральский.

Ранее Алексей Прядеин объяснял DK.RU, что новая структура займется решением организационных вопросов:

В ассоциацию примут на работу исполнительного директора. Это будет человек не из числа глав, он должен обладать управленческим опытом, понимать, что такое агломерация, он должен сформировать команду, с которой будет работать. Этот человек будет координировать работу глав, пробивать документы в областном правительстве, помогать с координацией межмуниципальных проектов.

Как стало известно, деятельность ассоциации будет обеспечиваться за счет ежегодных членских взносов. Их размер будет установлен на первом заседании.

Руководить агломерацией, как и прежде, будет координационный совет, в состав которого входят главы вышеупомянутых муниципалитетов.

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