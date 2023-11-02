Что изменится в России в ноябре? Главное о выплатах и законах месяца

В ноябре в России 21 рабочий день и 9 выходных. Прибавку к пенсии автоматически получат россияне, которым исполнилось 80 лет. Заработает новая льготная программа ипотеки — «Арктическая ипотека».

Мобилизованные для участия в СВО военные пенсионеры получат компенсацию вместо военной пенсии по выслуге лет, которую теряют при поступлении на службу. То же касается военных, подписавших контракт с Минобороны, говорится в указе президента от 11 сентября. Компенсация будет выплачиваться ежемесячно и составит 100% от потерянной из-за возвращения в войска пенсии. При этом выплата компенсирует весь период, начиная с повторного поступления на службу, и проводится дополнительно к обычному денежному довольствию участников СВО.

С 1 ноября начинается призыв на срочную службу жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Призыв затронет территории 10 регионов, которые относятся к районам Крайнего Севера, — это Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Пермский, Красноярский и Камчатский края, Иркутская, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Под него попадают мужчины 18–27 лет. Закончится же призыв в северных районах одновременно с другими регионами России — 31 декабря, и составит 61 день.

Прибавку к пенсии автоматически получат россияне, которым исполнилось 80 лет. Повышение произойдет автоматически на основании данных Соцфонда. Прибавка в размере 7567.33 руб. начислится россиянам с первой группой инвалидности.Около 2522,44 руб. получат пенсионеры, у которых один из супругов вышел на пенсию, размер которой оказался меньше, чем у второго. Для получения этой выплаты нужно будет обратиться в Соцфонд. Проиндексируют выплаты и тем, кто продолжал работать после выхода на пенсию, но уволился три месяца назад.

Заработает новая льготная программа ипотеки — «Арктическая ипотека», она вступает в действие с 1 ноября. Согласно ее условиям, на покупку жилья в арктической зоне можно взять кредит по ставке 2% годовых. Но получить такой кредит смогут семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет, а также родители-одиночки не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком. На арктическую ипотеку смогут претендовать врачи и учителя, если они не меньше пяти лет проработали в зоне Арктики, а также те, кто переселился в эту зону с Украины. Жилье по арктической ипотеке можно будет купить в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области.

С 3 ноября вступают в силу изменения, которые внесли в закон о банкротстве. Теперь россияне смогут претендовать на внесудебное банкротство, если их задолженность составляет от 25 тыс. до 1 млн руб. Вдвое сократится срок, после которого можно снова подавать на банкротство — он будет составлять 5 лет (сейчас 10).

День народного единства, который отмечают 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник — 6 ноября. Таким образом, в ноябре у нас будет 21 рабочий день и 9 выходных. По закону предпраздничный день сокращается на один час, так что пятница, 3 ноября, станет короче. А для тех работников, чью работу нельзя сократить, предусмотрена компенсация за переработку.

С октября в силу вступил ряд изменений в законодательстве РФ. Больше всего ограничений связано с банковским сектором, регулятор озвучил сразу несколько новых правил как для банков, так и для граждан. Подробности в материале DK.RU.