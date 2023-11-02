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В Екатеринбурге представили план развития конкуренции до 2025 г.

В Екатеринбурге представили план развития конкуренции до 2025 г.
Иллюстрация: Управление ФАС Свердловской области

Целевые показатели национального плана озвучили на семинаре-совещании «Дни конкуренции в Екатеринбурге», организованном Федеральной антимонопольной службой России.

#ФАС#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на семинаре-совещании обсудили предварительные результаты реализации Национального плана развития конкуренции до 2025 г. В мероприятии приняли участие руководители территориальных органов ФАС УрФО, органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных объединений.

Начальник правового управления ФАС России Марьяна Матяшевская рассказала участникам заседания, что до 2025 г. в стране должны быть достигнуты следующие показатели развития конкуренции:

  • снижение доли организаций с государственными муниципальным участием,
  • увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России до 25 млн чел. и расширение их «иммунитетов»,
  • снижение доли закупок у единственного поставщика,
  • усиление уголовной ответственности за картели на торгах,
  • экономическая обоснованность,
  • долгосрочное тарифное регулирование.

В Екатеринбурге представили план развития конкуренции до 2025 г. 1

«Дни конкуренции в Екатеринбурге» проходили 26 и 27 октября. В первый день обсуждались вопросы применения антимонопольного законодательства в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, а также вопросы выявления и доказательства антиконкурентных соглашений.

Второй день был посвящен вопросам применения законодательства о контрактной системе, контроля предоставления государственных и муниципальных преференций, применения антимонопольного законодательства в сфере размещения нестационарных торговых объектов.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх отметила, что происходящие изменения должны проходить в тесном диалоге с предпринимательским сообществом. Такой подход, по ее словам, позволит отслеживать и разрешать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах.

В Екатеринбурге представили план развития конкуренции до 2025 г. 2

Председатель Общественного совета при Свердловском УФАС Сергей Мазуркевич отметил, что по принимаемым органами государственной власти решениям необходимо получать обратную связь и от населения:

В период существенных изменений необходимо выстраивать доверительную коммуникацию между властью и предпринимателями, активнее транслировать информацию о нововведениях, правах граждан и возможности их отстаивания

По словам руководителя Свердловского УФАС России Дмитрия Шалабодова, только при объединении усилий всех участвующих субъектов можно добиться результатов:

Такое взаимодействие позволяет обмениваться практиками, обсуждать правовые позиции, выявлять проблемы правоприменения в конкретном регионе. И что особенно важно — формировать предложения по разрешению выявленных проблем и совершенствованию единообразия правоприменения.

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Автор: Елизавета Порошина
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