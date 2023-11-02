Венгерская Gedeon Richter завезла в Россиию три препарата для диабетиков

Компания производит препараты, которые назначают при диабете второго типа для нормализации уровня глюкозы, по американским технологиям, это аналоги препаратов «Янувия», «Галвус» и «Галвус мет».

Венгерская Gedeon Richter производит дженерики по американской технологии, это аналоги препаратов «Янувия» (ситаглиптин) от MSD, «Галвус» (вилдаглиптин) и «Галвус мет» (комбинация вилдаглиптина и метформина гидрохлорида) от Novartis. Речь идет о препаратах, которые назначают при диабете второго типа для нормализации уровня глюкозы в крови.

Популярное лекарство от диабета «Трулисити» пропало из аптек в 2022 г. — зафиксирован беспрецедентный спрос на препарат, что привело к дефициту и повышению цен. По словам представителя компании, беспрецедентный спрос на «Трулисити» зафиксирован не только в России, но и в других странах. «Трулисити» входит в перечень жизненно важных лекарств, у него нет аналогов по действующему веществу.

В январе-сентябре продажи препаратов для снижения уровня глюкозы в крови составили 65,6 млн шт., рост — 1,8%. В денежном выражении показатель вырос на 9,3%, до 38,7 млрд руб. По итогам первых семи месяцев 2023 г. ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился до 6,4 тыс. позиций, следует из данных аналитической компании DSM Group. Это на 20,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Проблемы с медикаментами для диабетиков в России наблюдаются последние полтора года. MSD и Novartis ограничили деятельность в РФ на фоне военной операции на Украине, но продолжили поставки жизненно важных препаратов. Как утверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, американская компания не поставляет «Янувию» с октября 2022 г. Отгрузки «Галвуса» и «Галвуса мет» составили 2,8 млн и 560 тыс. соответственно за первые девять месяцев 2023 г. Доля Novartis на российском рынке препаратов для лечения диабета второго типа составляет 15,2%, MSD — 3%, Gedeon Richter — 0,01%. Беспалов ожидает, что венгерская компания может увеличить долю до 5% и более.

Приостановка международными компаниями клинических исследований лекарственных препаратов в России серьезно осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. На рынок в ближайшее десятилетие могут не выйти примерно 300 разрабатываемых лекарств, рассказывал DK.RU.