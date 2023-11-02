«Пятерочка» поглотила одну из крупнейших дальневосточных сетей, чтобы занять ее место

Дальний Восток — перспективный рынок для федеральных сетей, так как высокие цены на продукты обеспечивают хорошую доходность. Теперь за кошельки покупателя сражаются «Магнит» и «Пятерочка».

Федеральные розничные сети активно осваивают Дальний Восток. Крупнейший по обороту российский ритейлер X5 Group откроет 71 магазин в Хабаровском крае на площадях торговой сети «Амба». Речь идет, в частности, о 43 магазинах в Комсомольске-на-Амуре, 14 — в Хабаровске и еще 14 — в других городах Хабаровского края. Предполагается, что объекты будут реконструированы до конца первого квартала 2024 г. Условия сделки не раскрываются.

Еще в 2022 г. «Амба» была третьей по обороту локальной розничной сетью на Дальнем Востоке после «Самбери» и «Реми». Выручка розничного бизнеса ГК «ДИС», управляющей «Амбой», по итогам прошлого года превысила 20 млрд руб. Но в этом году у компании начались проблемы, и весной ее магазины стали готовиться к закрытию, а помещения были выставлены на продажу.

Дальний Восток — перспективный рынок для федеральных сетей, так как низкий уровень проникновения сетевого ритейла и высокие цены на продукты обеспечивают хорошую доходность при эффективной логистике. Главное — построить распределительные центры. В сентябре 2022 г. X5 Group заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, запланировав вложить 10 млрд руб. в открытие магазинов и строительство распределительных центров в этом регионе. В том же году группа приобрела 70% в капиталах локальных ритейлеров «Красный Яр» и «Слата», а также получила опцион на выкуп оставшихся долей.

Вторая по обороту розничная сеть в стране «Магнит» объявила о намерении приобрести 33,01% долей в дальневосточной сети «Самбери» — крупнейшем ритейлере региона. В рамках сделки «Магнит» также получит опцион на выкуп оставшихся долей местной компании, общая оценка которой — 20–25 млрд руб. Ранее претендентом на покупку «Самбери» называли X5 Group.

Между тем чистая прибыль группы «Меркурий Ритейл Холдинг», которая владеет торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», по итогам 2022 г. превысила 48 млрд руб. Это выше результата крупнейших розничных сетей — X5 Group, куда входят «Перекресток» и «Пятерочка», а также «Магнита», пишет рассказывал DK.RU.