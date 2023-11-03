В Академическом появится Академия детского и юношеского творчества

По статистике, каждый третий житель микрорайона сегодня — ребенок или подросток, поэтому вопросов в необходимости строительства академии у властей не возникло.

Госэкспертиза одобрила проект Академии детского и юношеского творчества в Академическом районе города. Для здания выделят почти гектар земли в Преображенском парке, неподалеку от храма святых Божиих Строителей.

Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое», на презентации проекта представителям власти и депутатам, пояснил, что в академии будет работать скалодром, волейбольная и баскетбольная площадки, можно будет заниматься настольным теннисом и гимнастикой, хореографией и театральным искусством. В будущем рядом со зданием появятся мастерские по гончарному и стеклодувному делу.

Любовь Безбородько, замглавы Академического, отметила, что в районе живет много семей с детьми, поэтому проекты, подобные Академии творчества, необходимы. Согласно статистике, примерно каждый третий житель района — ребенок или подросток.

Напомним, в 2022 г. в Академическом появился филиал художественной школы, в 2023 г. открыли филиал музыкальной школы. В рамках подготовки к Универсиаде в районе построили Дворец Дзюдо, в котором могут заниматься как взрослые, так и дети.

Напомним, ранее стало известно, что в Академическом запустили ресторан «Креветки и бургеры», он стал пятым заведением сети в городе. В разговоре с журналистами автор проекта, ресторатор Андрей Максимов, объяснил, почему открыл новый ресторан именно в этом районе:

Академический выбран неслучайно — это один из самых густонаселенных и молодых районов города. Очевидно, что у людей здесь есть потребность как можно реже выезжать в город и пользоваться транспортом. Пока сложно представить, как ситуация будет развиваться, но, возможно, в Академическом в скором времени появится и второй ресторан «Креветки и бургеры».

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