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Лифты для высоток Екатеринбурга закупят в Киргизии

Лифты для высоток Екатеринбурга закупят в Киргизии
Иллюстрация: freepik.com

Вопрос с поставками лифтов и комплектующих для них остро встал в 2022 г. Город стал активно закупать оборудование из Москвы и Беларуси, теперь удалось найти еще одного поставщика.

#СТРОЙКА#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Лифты в Екатеринбург будут заказывать в Киргизии. Телеграм-канал «Бажовский сказ» сообщает, что первые лифты из Киргизской Республики будут установлены в домах Академического района.

Напомним, до 2022 г. доля импортных лифтов, устанавливаемых в многоквартирных домах и офисных помещениях города, составляла 48%, с введением санкций лифты и запчасти к ним стали активнее закупать в Москве и Беларуси.

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Ранее DK.RU писал, что препараты от диабета в Россию начнет ввозить компания из Венгрии. Gedeon Richter производит дженерики по американской технологии, это аналоги препаратов «Янувия» (ситаглиптин) от MSD, «Галвус» (вилдаглиптин) и «Галвус мет» (комбинация вилдаглиптина и метформина гидрохлорида) от Novartis. Речь идет о препаратах, которые назначают при диабете второго типа для нормализации уровня глюкозы в крови.

 

 

 

Автор: Александра Клименко
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