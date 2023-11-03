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Ак Барс Банк дарит бизнесу 9 месяцев бесплатного обслуживания и кешбэк до 30% на покупки

Ак Барс Банк дарит бизнесу 9 месяцев бесплатного обслуживания и кешбэк до 30% на покупки
Иллюстрация: Ак Барс Банк

При покупке и авансовой оплате банковских услуг для предпринимателей до 31 декабря 2023 г. Ак Барс Банк предоставляет юбилейные бонусы в честь своего 30-летия.

#НОВОСТИ

В специальное предложение входят девять месяцев бесплатного обслуживания Коробки.Бизнес Ак Барс Банк и кешбэк до 30% на оплату товаров, работ и услуг по корпоративной карте.

Как забрать подарки: 

  • подключить один из коробочных продуктов с авансовой оплатой на обслуживание на 30 месяцев;

  • оформить корпоративную карту платежной системы «Мир», привязанную к счету;

  • совершить по ней операции с 1 ноября по 31 декабря 2023 года.

Воспользоваться бонусами можно уже сейчас, открыв расчетный счет онлайн по ссылке.

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СПРАВКА

 

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 г.

Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1.

Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.

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Автор: Мария Смирнова
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