Ак Барс Банк дарит бизнесу 9 месяцев бесплатного обслуживания и кешбэк до 30% на покупки

При покупке и авансовой оплате банковских услуг для предпринимателей до 31 декабря 2023 г. Ак Барс Банк предоставляет юбилейные бонусы в честь своего 30-летия.

В специальное предложение входят девять месяцев бесплатного обслуживания Коробки.Бизнес Ак Барс Банк и кешбэк до 30% на оплату товаров, работ и услуг по корпоративной карте.

Как забрать подарки:

подключить один из коробочных продуктов с авансовой оплатой на обслуживание на 30 месяцев;

оформить корпоративную карту платежной системы «Мир» , привязанную к счету;

совершить по ней операции с 1 ноября по 31 декабря 2023 года.

Воспользоваться бонусами можно уже сейчас, открыв расчетный счет онлайн по ссылке.

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