Ак Барс Банк дарит бизнесу 9 месяцев бесплатного обслуживания и кешбэк до 30% на покупки
При покупке и авансовой оплате банковских услуг для предпринимателей до 31 декабря 2023 г. Ак Барс Банк предоставляет юбилейные бонусы в честь своего 30-летия.
В специальное предложение входят девять месяцев бесплатного обслуживания Коробки.Бизнес Ак Барс Банк и кешбэк до 30% на оплату товаров, работ и услуг по корпоративной карте.
Как забрать подарки:
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подключить один из коробочных продуктов с авансовой оплатой на обслуживание на 30 месяцев;
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оформить корпоративную карту платежной системы «Мир», привязанную к счету;
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совершить по ней операции с 1 ноября по 31 декабря 2023 года.
Воспользоваться бонусами можно уже сейчас, открыв расчетный счет онлайн по ссылке.
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Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 г.
Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
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