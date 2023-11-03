«Деньги закончились»: производителей электроники лишили всех льгот

С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники остались без льгот. Несмотря на это, в ведомстве прорабатываются вопросы льготного кредитования бизнеса на 2024 г.

С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники, в число которых входят базовые станции, смартфоны, системы хранения данных, лишились кредитов по льготной ставке. Деньги на субсидирование закончились, пишет «Коммерсантъ». В Минцифры объяснили, что уже направили запрос на дополнительное финансирование из программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Ранее в соответствии с постановлением правительства №407 от марта 2022 г. компании могли получать деньги на закупки электронной компонентной базы (ЭКБ) по ставке 1-5%. Теперь компаниям предлагают займы только по рыночным ставкам — 15-20% годовых.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство прекратит выдачу прямых грантов разработчикам программного обеспечения, которое должно заменить иностранные программы. По его словам, экспертам министерства не хватает компетенций, чтобы оценить перспективные проекты. Вместо этого будет сделан упор на поддержку разработчиков через льготные кредиты или стимулирование спроса. Прорабатывается вопрос распространения программы льготного кредитования безнеса на 2024 г.

Источник издания в Минцифры указал, что льготную ставку, скорее всего, увеличат вместе с ключевой, а значит, компании будут реже брать кредиты. Соответственно, развитие российской электроники замедлится. Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский в свою очередь отметил, что в случае удорожания кредитов или даже отмены субсидирования переход на российские компоненты невозможен.

Напомним, в конце октября Банк России повысил ключевую ставку в четвертый раз за год. Прогноз многих аналитиков совпал с решением регулятора. Совет директоров принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых в пятницу, 27 октября, сообщает DK.RU. Банк предполагает, что по итогам 2023 г. годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.