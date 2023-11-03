Нефтегазовые и угольные компании освободят от налога на сверхприбыль

Объем допдохода бюджета от разового налога на сверхприбыль должен составить более 200 млрд руб. В Минфине считают, что добывающие компании не стоит подвергать дополнительной налоговой нагрузке.

Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности, пишут «Известия».

В проекте-заключении, который Минфин отправил в кабмин, говорится, что освобождение этих отраслей бизнеса от уплаты налога на сверхприбыль обосновано тем, что в период 2021-2023 гг. были введены меры по увеличению налоговой нагрузки на них. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера.

Один из авторов законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов, заявил изданию, что нефтегазовый сектор, несмотря на санкции, остается одним из самых рентабельных в стране, поэтому не следует освобождать его от уплаты дополнительного налога:

Мы считаем, что такой налог должен быть заплачен нефтегазовыми компаниями. Очевидно, что в условиях санкций федеральному бюджету требуются дополнительные доходы, которые могли бы дать представители этого бизнеса. Эти деньги могли бы пойти на выполнения социальных обязательств государства, а также на дополнительные нужды СВО, — говорит депутат.

Напомним, что объем дополнительных доходов бюджета от налога на сверхприбыль должен составить более 200 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль (windfall tax) 4 августа 2023 г. Разовый сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. При этом ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 г.

Один из крупнейших налогоплательщиков страны — Сбербанк — сообщил, что исходя из финальной версии этого закона, группа должна уплатить в бюджет до 3 млрд руб.