На российских АЗС введут ограничения на продажу премиального топлива
Власти обяжут АЗС продавать премиальное топливо только при наличии базового. На конец октября средняя цена дизельного топлива на АЗС по стране составила 63 руб. за литр.
Власти готовят поправки в нормативную базу, согласно которым продавать премиальные сорта дизельного топлива на автозаправочных станциях можно будет только при наличии базового вида топлива, об этом вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам в кулуарах марафона «Знание. Первые», пишет «Интерфакс».
По словам вице-премьера, такое решение было принято в ходе разбирательств в связи с высокими ценами на топливо в регионах:
Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле. Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека.
Ранее Александр Новак сообщал, что на конец октября средняя цена дизельного топлива на АЗС по стране составила 63 руб. за литр.
Напомним, что что с 21 сентября правительство ввело полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Такое решение было принято на фоне дефицита топлива в нескольких регионах и высокой цены на бензин и дизель, сообщал DK.RU.
В октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учетом уменьшения биржевых цен.
При этом российские нефтекомпании пожаловались на высокие налоги, которые приводят к убыткам при производстве топлива. В розничном сегменте налоговая нагрузка по бензинам превышает 103% от цены реализации, а по дизтопливу — 91%, что делает производство бензина и дизеля убыточным бизнесом.