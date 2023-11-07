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На российских АЗС введут ограничения на продажу премиального топлива

на фото: Александр Новак
на фото: Александр Новак. Иллюстрация: РИА Новости

Власти обяжут АЗС продавать премиальное топливо только при наличии базового. На конец октября средняя цена дизельного топлива на АЗС по стране составила 63 руб. за литр.

#ТОПЛИВО#НОВОСТИ

Власти готовят поправки в нормативную базу, согласно которым продавать премиальные сорта дизельного топлива на автозаправочных станциях можно будет только при наличии базового вида топлива, об этом вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам в кулуарах марафона «Знание. Первые», пишет «Интерфакс».  

По словам вице-премьера, такое решение было принято в ходе разбирательств в связи с высокими ценами на топливо в регионах:

Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле. Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека.

Ранее Александр Новак сообщал, что на конец октября средняя цена дизельного топлива на АЗС по стране составила 63 руб. за литр.  

Напомним, что что с 21 сентября правительство ввело полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Такое решение было принято на фоне дефицита топлива в нескольких регионах и высокой цены на бензин и дизель, сообщал DK.RU.  

В октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учетом уменьшения биржевых цен.

При этом российские нефтекомпании пожаловались на высокие налоги, которые приводят к убыткам при производстве топлива. В розничном сегменте налоговая нагрузка по бензинам превышает 103% от цены реализации, а по дизтопливу — 91%, что делает производство бензина и дизеля убыточным бизнесом.

Автор: Екатерина Тарханова
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