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На заправках ЛУКОЙЛа в Екатеринбурге — проблемы с бензином

На заправках ЛУКОЙЛа в Екатеринбурге — проблемы с бензином
Иллюстрация: DK.RU

Утром многие автомобилисты не смогли заправиться на станциях этой компании — возник дефицит АИ-100, в некоторых точках также исчез АИ-95 и АИ-92.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на части заправочных станций ЛУКОЙЛа закончился бензин. Об этом утром сообщил портал Е1.ru со ссылкой на читателей, которым утром пришлось колесить по городу в поисках бензина.

На момент публикации материала сложности сохранялись. Так, например, на АЗС по ул. Крестинского на колонках повесили табличку «Техническое обслуживание», а сотрудники станции разворачивали автомобилистов, предлагая заправиться на других точках.

Официально в ЛУКОЙЛе пока ситуацию не прокомментировала. На горячей линии журналистам сообщили, что на заправках в разных регионах страны действительно возник дефицит топлива, но ситуация уже решается.

Ранее DK.RU сообщал, что в России цены на бензин стали ощутимо расти летом — это произошло на фоне резкого роста цен на бензин на бирже.

В конце сентября ФАС начала проверку манипуляций в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива с нефтебаз — в ведомстве указали, что некоторые нефтебазы увеличивают цены на нефтепродукты «вне зависимости от внешних условий». В начале октября ведомство направило письма всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС — непринятие мер обещали рассматривать как признак нарушения антимонопольного законодательства.

Для того чтобы транспортные перевозки по России не остановились, правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер — предполагалось, что это позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам за выпадающие доходы при продаже топлива на внутреннем рынке, писал DK.RU.

Автор: Елизавета Порошина
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