Будет ли бензин? Нефтяники продавили восстановление топливного демпфера в полном объеме

После кризиса на рынке топлива и проблем с летнем дизелем, рискующим остановить все транспортные перевозки по России, правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер.

Изменение коэффициента топливного демпфера с 0,5 до 1 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам за выпадающие доходы при продаже моторного топлива на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения, действующие на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты по трубам, сняты, но при условии, что производитель поставляет не менее 50% дизельного топлива на внутренний рынок. Кроме того, доля продажи дизеля на бирже увеличена с 9,5% до 12%, бензина 5-го класса — с 13% до 15%.

Продажа части топлива на бирже позволяет независимым АЗС приобретать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования. Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Напомним, кризис на топливном рынке начался с июля 2023 г., когда правительство решило отменить выплату топливного демпфера, и поставлять бензин и дизель на внутренний рынок стало невыгодно. Чтобы избежать дефицита, правительство запретило экспорт топлива, и производителям горючего пришлось торговать себе в убыток. Несмотря на сдерживающую ценовую политику, цены на бензин и дизель для потребителя в течение одного месяца взлетели почти на 20%, что не могло не сказаться на работе логичтических компаний и стоимости перевозки товаров, еще больше повлияв на цены в магазинах для конечного потребителя. Для контроля цен в правительстве активизировали работу по росту контроля за ценами с ФАС. А владельцы АЗС напоминают ФАС, что с лета торгуют бензином в убыток.

Однако из-за запрета на экспорт в конечном итоге цистерны для дизеля оказались переполнены летним дизельным топливом. Запасать зимнее топливо было некуда, места в цистернах оставалось на несколько дней. И вся логистика в готовящейся к холодам России оказалась под большим вопросом. Для решения проблемы Владимир Путин лично собрал нефтяников на совещание.

Вице-премьер Александр Новак, выступая на совещании, объяснил сложившуюся ситуацию также тем, что за два последних месяца выросли мировые цены на нефть, снизился дисконт на российский сорт Urals, а рубль ослаб по отношению к доллару. Поэтому у российских компаний появилась экономическая мотивация нарастить серый экспорт топлива, что и вызвало увеличение спроса на него на биржевых торгах, рассказывал DK.RU. В качестве второй меры вице-премьер предложил ограничить серый экспорт с помощью пошлины на экспорт нефтепродуктов до 50 000 руб. за тонну, которая в итоге и была принята с некоторыми оговорками.

Накануне Новак заявил, что экспортный запрет позволил снизить оптовые цены на топливо. При этом 5 октября биржевые цены АИ-92 и АИ-95 продолжили рост. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость АИ-92 достигла 56 908 руб., АИ-95 — 59 174 руб. за тонну. Тем не менее собеседники в отрасли считают, что о частичной отмене запрета на экспорт будет объявлено в ближайшие дни.