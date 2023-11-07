Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
93,03
99,01
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Уральцы смогут бесплатно посетить «День рождения Урал Мороза»

Уральцы смогут бесплатно посетить «День рождения Урал Мороза»
Иллюстрация: пресс-служба «Парка Сказов»

На ежегодном фестивале в «Парке Сказов», посвященном началу зимы, пройдут мастер-классы, квесты и игры. Благодаря гранту правительства Свердловской области вход на территорию парка будет бесплатным.

#ДЕТИ#ОТДЫХ#НОВОСТИ

Ежегодный фестиваль «День рождения Урал Мороза» пройдет в «Парке Сказов» 2 декабря. Организаторы впервые сделают бесплатным вход на мероприятия для всех гостей.

В этом году правительство Свердловской области выделило грантовую поддержку в 990 тыс. руб., поэтому вход на территорию парка будет бесплатным для каждого гостя. Привлечены сразу 10 приглашенных сказочных героев со всей страны, для которых оплатили проживание, — говорит директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова.

На фестиваль приедут: фольклорный герой из Удмуртии Тол Бабай, байкальский Дед Мороз из села Слюдянка, Матушка Зима и Снежная Баба из Архангельской области, Рождественский Олень из Тулы, Девица Метелица и др.

Во время праздника на площадке продут мастер-классы, квесты и игры.  

Ранее в интервью DK.RU Алиса Ларионова рассказала, что собой представляет «Парк Сказов» сегодня, как гости поддержали проект в самый сложный период, и поделилась планами его развития.

Читайте также: Екатеринбург заплатит 24 млн руб. за ледовый городок 2023/2024

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов задержан в Москве за мошенничествоАвтор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов задержан в Москве за мошенничество
  • Стоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем БайкалСтоит ли ехать больше 3,5 тыс. км ради того, чтобы увидеть большое озеро? Изучаем Байкал
  • «Потребители уйдут на опасный суррогат»: производители пива в панике из-за нового закона«Потребители уйдут на опасный суррогат»: производители пива в панике из-за нового закона
  • Один из двух крупнейших железнодорожных операторов РФ сменил владельцаОдин из двух крупнейших железнодорожных операторов РФ сменил владельца
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.