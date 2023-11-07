Уральцы смогут бесплатно посетить «День рождения Урал Мороза»

На ежегодном фестивале в «Парке Сказов», посвященном началу зимы, пройдут мастер-классы, квесты и игры. Благодаря гранту правительства Свердловской области вход на территорию парка будет бесплатным.

Ежегодный фестиваль «День рождения Урал Мороза» пройдет в «Парке Сказов» 2 декабря. Организаторы впервые сделают бесплатным вход на мероприятия для всех гостей.

В этом году правительство Свердловской области выделило грантовую поддержку в 990 тыс. руб., поэтому вход на территорию парка будет бесплатным для каждого гостя. Привлечены сразу 10 приглашенных сказочных героев со всей страны, для которых оплатили проживание, — говорит директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова.

На фестиваль приедут: фольклорный герой из Удмуртии Тол Бабай, байкальский Дед Мороз из села Слюдянка, Матушка Зима и Снежная Баба из Архангельской области, Рождественский Олень из Тулы, Девица Метелица и др.

Во время праздника на площадке продут мастер-классы, квесты и игры.

Ранее в интервью DK.RU Алиса Ларионова рассказала, что собой представляет «Парк Сказов» сегодня, как гости поддержали проект в самый сложный период, и поделилась планами его развития.

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