Ирбитский молочный завод запустит новое производство

Предприятие собирается перейти на собственные фруктово-ягодные наполнители в производстве йогуртов и творожных десертов, а также развивать бизнес, не связанный с «молочкой».

«Ирбитский молочный завод» запустит производство собственных фруктово-ягодных наполнителей. Необходимые культуры высажены в «Ирбитском плодосовхозе», филиале ИМЗ.

Наша задача — усилить контроль за качеством всей продукции ИМЗ. Сегодня мы уверены в качестве нашего молока — основы всей продукции ИМЗ — мы знаем, как, чем и когда кормили коров, какие витамины они получали, как за ними ухаживали. Теперь мы бы хотели освоить и процесс изготовления качественных фруктово-ягодных наполнителей для наших йогуртов и десертов, — комментирует генеральный директор ИМЗ Григорий Бачериков.

Предприятие также собирается продавать полученные на базе «Ирбитского плодосовхоза» посадочные материалы и готовые фрукты и ягоды для переработки:

Планируем, что это будут яблони, красная и черная смородина, жимолость, облепиха, крыжовник и земляника. По нашим подсчетам, прибыль от такой деятельности через несколько лет может достичь 10 млн рублей ежегодно, — говорит начальник планово-экономического отдела ИМЗ Наталья Гоппова.

Ранее DK.RU сообщил, что «Группа Синара» приобрела половину Ирбитского молочного завода на торгах. Стоимость сделки — 1,175 млрд руб.

Напомним, что Ирбитский молочный завод вошел в топ-10 производителей питьевых йогуртов России. По данным аналитиков компании Nielsen, объемы розничных продаж продукции Ирбитского молочного завода сегодня выше, чем у таких гигантов, как «Эрмигут», Epica и Liberty.